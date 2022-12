Bij deze bekende benzinepomp kan je geen peut meer krijgen

Sinds gisteren is ouderwets dinosap halen bij deze Shell benzinepomp aan het Hofplein.

Het heeft toch altijd iets van thuiskomen voor het echte benzinehoofd, een stop bij de pomp. Oké, ja, het kost weer wat natuurlijk om je bolide van nieuw voedsel te voorzien. Maar ja, het is een beetje vergelijkbaar met je hond een lekker bot geven. Het is toch prettig om te zien dat het beest daar weer even van kan genieten.

Maar helaas, dit alles kan nu niet meer aan het Hofplein in Rotterdam. De bekende Shell benzinepomp daar, heeft namelijk geen benzine of diesel meer in de aanbieding sinds afgelopen vrijdag. De pomp is namelijk volledig overgegaan op stroom. Er staan alleen nog twaalf snelladers. Het is een kwestie van tijd dus voordat zelfs die oude, vertrouwde lekkere geur van ouderwetse brandstof verdwijnt.

Dat is wel even schrikken voor benzinehoofden. Er stond namelijk al een pomp op de locatie sinds voor de tweede wereldoorlog. Het Hofplein gaat nu op de schop, waarbij het de bedoeling is dat er meer groen komt en minder auto’s. Shell ‘gaat daarin mee’. Het tankstation is volgens Shell het eerste in Europa die op deze manier wordt omgezet. Voor deze ommezwaai, waren er drie snelladers aanwezig, die vaak drukbezet waren.

Voor klanten is het nog wel even wennen. Het Algemeen Dagblad bericht dat ongeveer de helft van de klachten nog niet op de hoogte was van de switch. Roderik Dirckx van Shell Nederland heeft het over een bewuste stap in de ‘energietransitie’. Wokies vinden echter dat Shell daar veel te weinig aan doet. Dirckx pareert dat met de boodschap dat Shell er is voor de automobilist van morgen, maar ook die van vandaag. Volledig stoppen met benzine en diesel gaat dus niet gebeuren voorlopig. Alleen wel op het Hofplein dus…