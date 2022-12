Sportieve driedeurs hatchback (8K) – Autoblog Advies

Een leuke, vlotte sportieve driedeurs hatchback uit het C-segment voor 8 mille. Is dat mogelijk?

Het is een uitstervend autotype: de sportieve driedeurs hatchback uit het C segment. Ooit was een driedeurs C-segment hatchback de standaard. De Opel Kadett en Ford Escort waren standaard altijd driedeurs. De vijfdeurs was gewoon iets praktischer.

In veel gevallen kon je de meest sportieve uitvoeringen ook alleen krijgen als driedeurs. In de jaren ’90 gingen merken meer onderscheid maken tussen de vijfdeurs (praktisch en driedeurs iets sportiever). Denk maar aan de Fiat Bravo en Brava. En het is zo’n driedeurs waar Pablo naar zoekt.

Hij heeft nu een Renault Twingo R.S. 133. Uiteraard een heel erg leuk scheurijzer mét die guitige play, pause en stop-pedalen (als je weet dan weet je). Pablo rijdt niet enorm veel, dus heeft hij geregeld erg veel fun met de Twingo. Het nadeel is dat hij af en toe langere stukken rijdt en dan is de combinatie van een sportief onderstel, A-segment verfijning en korte eindoverbrenging niet echt denderend.

Op de snelweg maak je enorm veel toeren en stuiter je alle kanten op. Zeker als je iets wil doorrijden. Kortom, Pablo zoekt iets volwasseners op Marktplaats. Het idee is een sportieve driedeurs hatchback. Een C-segment. Dus aanzienlijk ruimer en volwassener.

Qua motor hoeft het zeker geen powerhouse te zijn. Het moet goed smoelen en leuk rijden, een beetje vermogen mag, maar niet als het ten koste gaat van een hoog benzineverbruik.

De wensen en eisen voor een sportieve driedeurs hatchback kun je hieronder bekijken:

Huidige auto (vorige auto’s) Renault Twingo R.S (Peugeot 106 Rallye) Koop lease Koop Budget 8.000 euro Jaarkilometrage 10.000 km of minder Brandstofvoorkeur Benzine Reden aanschaf nieuwe auto Iets volwassenere auto voor langere stukken Gezinssamenstelling 1 Persoon Voorkeursmodellen Audi A3, BMW 1 Serie No-go onbetrouwbare auto’s

Renault Mégane Coupé 1.2 TCe GT Line

€ 7.450

2012

160.000 km

Een vleugje Renault Sport. Dat is wat deze auto biedt. Naar het schijnt heeft de sportafdeling van Renault geholpen met de afstelling van de GT-Line. Hoe het ook zij, het is een leuk totaalpakket als je zoekt naar een sportieve driedeurs hatchback. Ten eerste omdat het model echt afwijkend is ten opzichte van de vijfdeurs. De zitpositie is een beetje wennen, maar je hebt een sportinterieur met fijne stoelen.

Het onderstel van deze Renault Mégane is heel erg Frans: dat betekent strak doch soepel. Je kan er prima elke dag mee forenzen, maar die keer dat je een leuk dijkweggetje wil pakken is hij wel leuk. De 1.2 motor is niet spectaculair of leuk. Het is een soepel motortje dat meer in een Renault Clio thuishoort, maar zeker niet teleurstelt. Als je normaal rijdt, is het verbruik behoorlijk aangenaam. Prima allrounder dus.

Volkswagen Scirocco 1.4 TSI Highline

€ 7.999

2010

140.000 km

In principe is dit een winnaar. De Volkswagen Scirocco biedt namelijk alles dat je wenst voor een sportieve driedeurs hatchback. Die sportstoelen zien er mooi uit en zitten puik. Zitpositie is sowieso perfect.

De handling is lichtvoetig, verrassend voor een Volkswagen. Het doet wat denken aan de Golf GTI (wat ook klopt, de Scirocco is op de Volkswagen Golf gebaseerd). Het rijdt dus sportiever dan een driedeurs Golf. De motor is prettig in de omgang, heeft lekker wat koppel en voldoende pit. In het budget zijn er voldoende exemplaren te vinden.

Waar gaat het dan fout? Die motor is toch een potentiële tijdbom. De 1.4 TSI zónder compressor (die met 122 pk) lijkt de veilige keuze te zijn. In veel gevallen is het probleem met de olieschraapveren en kettingspanners/nokkenasverstellers opgelost, maar dat hoeft dus zeker niet altijd deugdelijk gedaan te zijn. Zeker niet door VW-garages. Tip: diverse VW-tuners hebben veel betere oplossingen hiervoor gehad. Gezien de extreem hoge kosten voor reparatie (3 mille ben je zo kwijt) is gek genoeg een 2.0 TDI misschien een voordeligere optie.

Volvo C30 R-Design 1.6

€ 8.000

2009

160.000 km

De Volvo C30 is het leukste met vijf cilinders. Dan heeft de auto het meeste karakter, plus het voordeel dat die blokken verregaand betrouwbaar zijn. Het nadeel is dat het verbruik vrij hoog is. Echt dynamisch is zo’n C30 niet, dus we focussen (ha) ons nu op de basismotor in combinatie met de meest sportieve uitvoering: de 1.6 R-Design. Ja, dat is een schaap in wolfskleren, maar is dat erg? Het betreft een faceliftmodel met een lekker bumper-pakketje, fraaie wielen en dik meubilair. Oh, en een heel fijn sportstuur.

Het onderstel is sportiever afgesteld, maar wel naar Volvo-maatstaven. De motor is een vrij eenvoudige 1.6 van Ford. Deze is niet bijzonder krachtig, maar wel redelijk zuinig. De transmissie heeft best lange overbrengingsverhoudingen, waardoor het nog wat trager aanvoelt. De 2.0 benzine heeft eigenlijk de voorkeur, want de 1.6 is echt maar net aan. Maar ja, die verbruikt weer mee. Zeker de moeite waard om een blokje om mee te rijden. Maar hey, net alle andere auto’s in het verkeer kun je gewoon de cruise control op 98 km/u zitten en dat uren vol houden.

Opel Astra GTC 1.4 Turbo Sport (J)

€ 6.950 (particulier)

2012

140.000 km

We moesten ons even achter de oren krabben: zijn deze nu al zo betaalbaar geworden? Voor de GTC hebben ze bij Opel serieus hun best gedaan. Een afwijkend, sportief exterieurdesign met een dynamisch doch stemmig interieur. Dat interieur is typisch Duits; alles zit uitstekend in elkaar. Sterker nog, eigenlijk voelt deze Opel Astra meer volwassen aan dan zijn opvolger. Ook qua rijeigenschappen lijk je meer auto te hebben.

Dat is overigens ook het geval, want in deze configuratie weegt deze Opel leeg meer dan 1.330 kg. Niet onoverkomelijk, maar wel ietsje zwaarder dan de rest in dit overzicht. Gelukkig is er een motor die er wel raad mee weet. De 1.4 is dankzij een turbo goed voor 140 pk. Daarmee kun je in minder dan tien tellen naar de 100 km.u knallen (9,9 seconden) en is de topsnelheid méér dan 200 km/u (namelijk 201 km/u). Let op, er is ook een 1.4 met 120 pk.

Honda CR-Z 1.5 Sport

€ 7.950

2010

165.000 km

Een compleet andere type auto is de Honda CR-Z. Dat is een klein funky coupeetje van Honda die enkele jaren ook in Nederland leverbaar is geweest. In vergelijking met de rest uit dit overzicht, heeft de Honda niet enorm veel power en zijn er ook niet echt motorische upgrades mogelijk. Maar… De Honda weegt zo’n 1.100 kilogram. Daarbij is de elektrische ondersteuning minimaal, maar wel effectief.

Het verbruik is echt een gunstig punt van de Honda CR-Z, 1 op 20 rijden is echt geen probleem. Ook met de betrouwbaarheid zit het wel snor, het is immers een Honda. Nadelen? Erg ruim is de CR-Z niet. Ook zijn de rijeigenschappen iets minder sportief dan het uiterlijk doet vermoeden. Maar ben je op zoek naar een sportieve driedeurs hatchback met lage running costs voor het Nederlandse verkeer, dan is het een onverwachte topper.

BMW 114i Sport Line (F21)

€ 7.950

2012

145.000 km

Ja, ook 114i’s worden betaalbaar! De BMW 1 Serie van de F21-generatie heeft nog achterwielaandrijving en in tegenstelling tot zijn opvolger kon je hier nog kiezen uit een driedeurs versie. Tip: zoek een Sport Line. Die zijn te vinden en hebben een sportiever interieur met sportstoelen en die wil je heel graag in een 1 Serie. Gek genoeg is deze BMW niet enorm sportief van zichzelf, maar is het vooral een keurige allrounder.

Leuk: je kan de motor vrij eenvoudig kietelen naar meer vermogen en daarmee bedoelen we gewoon verdubbelen! Jazeker, van 102 naar 210 pk is geen enkel probleem. Let wel op de koeling, want de temparaturen lopen wat hoger op. Als driedeurs zijn deze 1 Series beduidend goedkoper dan de meer praktische vijfdeurs.

Mercedes-Benz C350 Sportcoupé (CL203)

€ 6.500 (particulier)

2007

155.000 km

Ja, ook deze zijn goedkoop geworden. Nieuw waren deze auto’s lastig te verkopen en gebruikt dus ook. Een paar bijzondere dingen. Dit is een D-segment auto (het is immers een Mercedes-Benz C-Klasse) waar ze een quasi-C-segment auto van hebben gemaakt. Dus achterwielaandrijving, een zeventraps-automaat en een hele grote V6. Het is echt de Dikke Sjaak, met de 3.5 liter V6 met 272 pk. In 6,4 tellen kun je 100 km/u halen en de topsnelheid is begrensd op 250 km/u.

Die V6 is niet compleet vrij van issues, dus check dat van te voren. Ondanks de sportieve benaming van de auto en de specificaties, is het overigens niet een echt sportieve Mercedes-Benz. Wel zijn het geweldige auto’s voor langere ritten. Al helemaal als er stukken Autobahn bij komen kijken. Lust wel een slokje, maar daar krijg je een mooi geluid voor terug.

Meer lezen? Dit zijn elektrische Opels door de jaren heen!