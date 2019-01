Belgische overheid komt met groepskorting voor EV’s

Groepsknuffel!

Samen zijn we sterk. Klinkt als een misselijkmakende slogan voor een politie partij (de verkiezingen komen er weer aan!), maar in dit geval gaat het op voor een actie van onze Zuiderburen. Om meer burgers in een elektrische auto te krijgen heeft de Belgische overheid iets bedacht.

Geen wetswijzigingen of subsidies. Nee, groepsvoordeel! Echt, alsof je naar de spa gaat met Gerda de buurvrouw met een Groupon-bon in de hand om drie euro te besparen. De Vlaamse overheid wil als een collectief elektrische auto’s kopen. Omdat het om een groepsaankoop gaat, is het eenvoudiger om een korting te krijgen. Vergelijkingsdienst Bobex heeft de opdracht van de overheid gekregen om het plannetje uit te voeren.

Men kan kiezen uit een Nissan Leaf, een Hyundai Kona Electric, Renault ZOE of Peugeot iON. De korting is een stuk minder spannend dan het misschien klinkt. Zo is de groepskorting op een ZOE 2.250 euro en een Leaf is 907 (!) euro goedkoper. Dit klinkt nu niet echt als dé maatregel om mensen over de streep te krijgen.

Tot en met 15 mei krijgen mensen de kans zich in te schrijven via de Belgische website ‘samenelektrisch’. De campagne komt op een logisch moment, nu de Autosalon van Brussel van start is gegaan. Of deze actie echt veel impact gaat hebben op de verkoop van elektrische auto’s in België valt te betwijfelen.