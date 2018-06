Zoveel moet je betalen voor de BMW M2 Competition

Nou, dat weten we ook weer..

De BMW M2 (rijtest) mag dan misschien bepaald geen verkeerde auto zijn, met de M2 Competition kunnen we de allerkrachtigste 2-serie pas écht een M-model noemen. De M2 Competition krijgt namelijk een blok dat zijn DNA deelt met de krachtbron uit de M3 en M4. Daarbij is hij op vrijwel ieder niveau net een tandje extremer. Mochten de aanvankelijke berichten over de magnitude van de M2 Competition je niet hebben overtuigd, dan zal het prijskaartje van de wagen enige verwarring ongetwijfeld uit de lucht helpen.

We zullen je de prijs van de M2 Competition niet onthouden door deze in de laatste alinea te verstoppen. Daar is het prijskaartje van de auto zelf overigens ook te gemakkelijk voor. BMW vraagt namelijk niet meer dan een haarfijne 99.995 euro voor de auto. Verwijderen we het psychologische effect van het omlaag afronden van bedragen, dan betaal je feitelijk niet meer dan een ton voor een ‘kale’ M2 Competition. De M2 Competition landt in september bij de dealers.

Kaal is de M2 Competition uiteraard allesbehalve. De M2 Competition is uitgerust met de fijnste opties uit het gamma van de Beieren. Dat gezegd hebbende gaat het bij de Competition natuurlijk vooral om wat we vinden onder de motorkap. Zoals gezegd ligt hier de zes-in-lijnmotor met BMW M TwinPower Turbo techniek. De krachtbron deelt zijn basis met de M3 (rijtest) en M4 (rijtest) en heeft zelfs de carbon fibre strut brace die we bij zijn grote broers vinden. De dubbelgeblazen 3-liter benzinemotor in het vooronder van de M2 Competition produceert een M-waardige 410 pk en 550 Nm koppel. De auto schiet in 4,2 seconden naar de 100 km/u en heeft, met het M Driver’s Package, een topsnelheid van 280 km/u.

Daarbij is de M2 Competition voorzien van een nieuw koelsysteem, een nieuwe voorspoiler en grotere nieren. Een ander uitlaatsysteem met twee elektronisch bedienbare kleppen zorgt voor het nodige geknetter. Wie kiest voor de M2 Competition, heeft eveneens een aantal nieuwe opties om aan te vinken. De bolide is o.a. uit te rusten met M Sport kuipstoelen, 19″ aluminium velgen en de voor de M2 Competition exclusieve kleur Hockenheim Silver.

Voor wie het vergeten was: de BMW M2 kostte bij zijn introductie 79.990 euro. Wie momenteel in de markt is voor een M2, moet dus flink dieper in de buidel tasten. Ben je toch bezig, dan kun wellicht beter doorsparen voor M3 of M4. Deze auto’s bestel je respectievelijk voor 114.795 euro en 116.198 euro.