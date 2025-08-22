Bij deze stoere SUV mag je met recht spreken van een LL Cool Jesque comeback

“Don’t Call it a Comeback”.
Autoblog-scribent @jaapiyo heeft het op deze blog weleens over een LL Cool Jesque comeback. Daarmee doelt hij op rapper James Todd Smith. Diezelfde LL Cool J (Ladies Love Cool James) helpt nu mee aan de comeback van een bekende SUV in Amerika. Jeep heeft er twaalf jaar mee gewacht, maar hier is ‘ie dan toch eindelijk: de nieuwe Jeep Cherokee.
Waar Jeep vroeger persberichten opende met vele alinea’s over de offroad-capaciteiten van het nieuwe model is het merk nu wat minder avontuurlijk. In de inleiding steekt Jeep de loftrompet op over hoe zuinig de compleet nieuwe hybride motor uit de Stellantis-stal is. De aandrijflijn bestaat uit een 1,6-liter viercilinder en twee elektromotoren. Hij loopt 1 op 15,73 en moet goed zijn voor 800 kilometer.
Er zitten gelukkig nog wel wat stoerdere eigenschappen aan de nieuwe Cherokee. Goed, het vermogen is een eveneens zuinige 213 pk, maar gaat wel gewoon naar alle wielen. Tevens is er een bodemvrijheid van 20 centimeter en zijn er verschillende offroad-rijmodi: auto, sport, sneeuw, zand/modder.
Qua uiterlijk is er niet bijster veel veranderd aan de Cherokee, wat ook goed nieuws is. Het is nog altijd overduidelijk een Jeep die lekker hoekig is en bruikbaarheid boven mode stelt. Het ontwerp heeft nog een voordeel: de bijna 5 meter SUV biedt 30 procent meer laadruimte dan de uitgaande Cherokee.
Wat kost de Cherokee?
Leuk dat je het vraagt. De Cherokee is namelijk best leuk geprijsd. De instapversie van nieuwe Jeep Cherokee kost maar $ 36.995, wat omgerekend ongeveer € 31.000 is. De dikst uitgevoerde versie – de Overland – gaat voor $ 45.995 (€ 40.000). Niet slecht voor zo’n grote Sjaak, toch? We gaan ervanuit dat Jeep deze Cherokee lekker in Amerika houdt en hier niet gaat verkopen.
LL Cool J en de Cherokee-comeback
Oh, bijna vergeten: de rol van LL Cool J. Hij trad op bij de presentatie van de nieuwe Cherokee in New York. De samenwerking wordt verder uitgemolken in een commercial. Hierin horen de “Don’t Call it a Comeback” uit zijn bekende nummer op de achtergrond. Bij hoge uitzondering hieronder de reclame van de Cherokee. Als ode aan onze vriend, James Todd Smith.
Reacties
lpgbarrel zegt
Stellantis gunt onze Amerikaanse vrienden ook PurePech!
pignon zegt
Dus terug van nooit weggeweest met z’n 1,6ltr hybrid. Past in deze tijd zullen we maar zeggen
barchettadriver zegt
Stoere lekker hoekige bak.
Zet m maar hier op de oprit. Zou er wel mee kunnen leven.
Richmond zegt
Op de grille na is er niks wat JEEP uitstraalt
Joris24 zegt
Welke amerikaan koopt die motor in zo’n auto? Dat geeft in 9 van de 10 gevallen toch kortsluiting in hun bovenkamer? Juist deze motor is voor de Europese markt geschikter.
ericc zegt
Rebadge tot een Alfa voor Europa?
tenaci zegt
Ik weet eigenlijk tot op de dag van vandaag niet of LL Cool J echt ooit een comeback heeft gemaakt of dat @jaapiyo het zo vaak gezegd heeft dit ik inmiddels voor waar aanneem dat hij ooit een comeback gemaakt heeft……