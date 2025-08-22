Bij deze stoere SUV mag je met recht spreken van een LL Cool Jesque comeback

“Don’t Call it a Comeback”.

Autoblog-scribent @jaapiyo heeft het op deze blog weleens over een LL Cool Jesque comeback. Daarmee doelt hij op rapper James Todd Smith. Diezelfde LL Cool J (Ladies Love Cool James) helpt nu mee aan de comeback van een bekende SUV in Amerika. Jeep heeft er twaalf jaar mee gewacht, maar hier is ‘ie dan toch eindelijk: de nieuwe Jeep Cherokee.

Waar Jeep vroeger persberichten opende met vele alinea’s over de offroad-capaciteiten van het nieuwe model is het merk nu wat minder avontuurlijk. In de inleiding steekt Jeep de loftrompet op over hoe zuinig de compleet nieuwe hybride motor uit de Stellantis-stal is. De aandrijflijn bestaat uit een 1,6-liter viercilinder en twee elektromotoren. Hij loopt 1 op 15,73 en moet goed zijn voor 800 kilometer.

Er zitten gelukkig nog wel wat stoerdere eigenschappen aan de nieuwe Cherokee. Goed, het vermogen is een eveneens zuinige 213 pk, maar gaat wel gewoon naar alle wielen. Tevens is er een bodemvrijheid van 20 centimeter en zijn er verschillende offroad-rijmodi: auto, sport, sneeuw, zand/modder.

Qua uiterlijk is er niet bijster veel veranderd aan de Cherokee, wat ook goed nieuws is. Het is nog altijd overduidelijk een Jeep die lekker hoekig is en bruikbaarheid boven mode stelt. Het ontwerp heeft nog een voordeel: de bijna 5 meter SUV biedt 30 procent meer laadruimte dan de uitgaande Cherokee.

Wat kost de Cherokee?

Leuk dat je het vraagt. De Cherokee is namelijk best leuk geprijsd. De instapversie van nieuwe Jeep Cherokee kost maar $ 36.995, wat omgerekend ongeveer € 31.000 is. De dikst uitgevoerde versie – de Overland – gaat voor $ 45.995 (€ 40.000). Niet slecht voor zo’n grote Sjaak, toch? We gaan ervanuit dat Jeep deze Cherokee lekker in Amerika houdt en hier niet gaat verkopen.

LL Cool J en de Cherokee-comeback

Oh, bijna vergeten: de rol van LL Cool J. Hij trad op bij de presentatie van de nieuwe Cherokee in New York. De samenwerking wordt verder uitgemolken in een commercial. Hierin horen de “Don’t Call it a Comeback” uit zijn bekende nummer op de achtergrond. Bij hoge uitzondering hieronder de reclame van de Cherokee. Als ode aan onze vriend, James Todd Smith.