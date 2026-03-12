Bij dit tankstation kon je vorige week tanken voor €0,01 per liter (echt waar!)

Sorry dat we het nu pas melden, wij wisten het ook niet eerder.

In België tanken is nu verleidelijker dan ooit, maar vorige week had je nog iets verder naar het zuiden moeten rijden. Daar kon je namelijk tanken voor €0,01 per liter. Dat klinkt te mooi om waar te zijn, maar dat is het niet.

Wat was er namelijk aan de hand? Iemand had bij de Carrefour in Breuillet (een gehuchtje onder Parijs) een typefoutje gemaakt. Daardoor konden mensen tanken voor €0,01 per liter. Het nieuws verspreidde zich als een lopend vuurtje en al snel stonden mensen met jerrycans in de rij voor het tankstation. Dit bleek dus een heel dure typefout. Toen Carrefour later die avond de fout ontdekte waren er al heel wat liters getankt.

Terugbetalen?

Harstikke leuk, maar is het wel legaal om benzine te tanken voor een prijs die duidelijk niet klopt? Je zou zeggen van wel, want als de verkoper een verkeerde prijs invoert is dat hun fout. Toch zijn er gevallen waarbij de klant alsnog de echte prijs moet betalen, op het moment dat er de prijs overduidelijk een foutje is.

Dat was hier het geval, dus Carrefour staat in hun recht om alsnog het volle pond te eisen van de klanten. Gelukkig zijn ze zo jofel om dat niet te doen. Wel zo slim, want anders had het een hoop boze klanten en negatieve publiciteit opgeleverd.

Was het een ritje waard geweest?

Als gierige Nederlanders willen we natuurlijk weten: was het lonend geweest om vorige week donderdag naar Breuillet te rijden? Vanuit Breda is het 446 kilometer rijden. Laten we zeggen dat je een auto hebt die 1 op 15 rijdt, dan kost een retourtje 62,4 liter aan benzine. De meeste auto’s hebben überhaupt niet zo’n grote brandstoftank, dus dat was helaas niet lonend geweest. Tenzij je jerrycans mee had genomen, natuurlijk. Maar dan zul je net zien: kom je daar aan, hebben ze de prijs weer aangepast.

Bron: Le Figaro