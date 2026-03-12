Deze Audi RS3 kost €168.046…

We hebben alle opties aangevinkt op de nieuwe RS3 competition limited en dit is het resultaat.

Eergisteren onthulde Audi de RS3 competition limited. Met een vanafprijs van €151.491 is dit de duurste C-segment hatchback die je kunt kopen. Kan het nog duurder? Jazeker. De configurator staat online en wij hebben de prijs nog verder omhoog gekregen.

Zit alles erop?

Bij een überdikke uitvoering als de RS3 competition limited mag je ervan uitgaan dat alles er wel zo’n beetje op zit. Dat is ook het geval. Carbon-keramische remmen, een sportuitlaat, matrix LED-koplampen, kuipstoelen, het zit er allemaal standaard op.

Toch zijn er wel degelijk opties die nog missen. Voor een automatisch dimmende binnenspiegel mag je gewoon bijbetalen. Ook voor een achteruitrijcamera moet je weer een extra pakket bestellen. Aangezien we alles aanvinken, hebben we ook gekozen voor een panoramadak en semi-slicks (Pirelli P Zero Trofeo R’s).

Kleurtjes

Dan hebben we nog de lak. In het persbericht meldde Audi dat je maar drie kleuren kon kiezen (groen, grijs en matwit), maar gelukkig blijkt er toch meer keuze te zijn. In dit geval hebben we gekozen voor ‘Districtgroen polarmateffect’. Niet zozeer omdat dit de mooiste kleur is, maar omdat het de duurste is, met een prijskaartje van €5.500.

Voor €3.500 kun je ook hele gave kleuren kiezen, zoals Nogaro Blue, Vegas Yellow of Ipanema Brown. Sterker nog: voor hetzelfde geld heb je ook Audi Exclusive-kleur naar keuze. Je moet er alleen even rekening mee houden dat je de kleur van de velgen niet kunt aanpassen. Die zijn bij de RS3 competition limited altijd uitgevoerd in neodymiumgoud.

Totaalprijs

Goed, met dit alles komt de prijs dus uit op €168.046. Dat is echt bizar veel. Dit is natuurlijk voor een deel te wijten aan de Nederlandse BPM, maar de standaard RS3 is er ‘al’ vanaf €116.000. Terwijl je met de RS3 competition limited niet eens meer vermogen krijgt, alleen een schroefset en wat uiterlijke aanpassingen. Als je voor €70k een nieuwe RS3 uit Duitsland haalt en daar een KW-schroefset onder gooit heb je praktisch dezelfde auto.

Je betaalt ook voor exclusiviteit, want er worden in totaal 750 exemplaren gemaakt en daarvan komen er maar 15 naar Nederland. Overigens zou deze auto als Limousine nóg duurder zijn, maar die variant is bij ons niet leverbaar.

Zelf experimenteren met de configurator? Dat kan op de website van Audi.