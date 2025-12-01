Het beste moment om benzine te tanken was gisteren

Vandaag is een nieuwe kans om benzine te tanken voor een prijs die waarschijnlijker lager ligt dan over een paar weken.

Kijk, één ding weten we zeker. Vanaf 1 januari gaat de benzineprijs met 5 cent per liter omhoog. Dat staat vast. Wat nog variabel is? De invloed van het oliekartel op de prijs van een liter peut. Als je die ontwikkelingen een beetje volgt kun je voorspellen of het nu beter is om te tanken, of bijvoorbeeld over een paar weken.

Nou, pak de jerrycans er maar bij. De OPEC+-landen hebben besloten om in het eerste kwartaal van volgend jaar géén extra olie op te pompen. Dat is precies het tegenovergestelde van wat je wil zien.

Normaal gesproken hanteert OPEC+ de tactiek van het beetje bij beetje opvoeren van de olieproductie. Dat houdt de wereldmarkten tevreden en zorgt hier aan de pomp soms voor een paar cent verlichting. Maar nee: dit keer houden ze de kraan even op dezelfde stand. Daarmee verdwijnt een mogelijke daling van de brandstofprijzen voorlopig en dan zit er ook nog eens die 5 cent verhoging aan te komen. Lekker dan.

Dat besluit van OPEC+ is niet zomaar uit de lucht komen vallen. Er speelt namelijk iets groters op de achtergrond: de nieuwe Amerikaanse poging om Rusland en Oekraïne richting een vredesakkoord te duwen. Mocht het ooit zover komen dan zouden de sancties tegen Rusland mogelijk worden versoepeld. En dat betekent: méér Russische olie die de wereldmarkt op kan. Dus kom maar door met die vredespijp. En jij maar denken dat de benzine goedkoper zou worden.

Meer olie betekent kans op een overaanbod. Daar worden olieproducerende landen weer minder vrolijk van. Met dat risico in het achterhoofd kiest OPEC+ er dus voor om de productie even niet verder op te schroeven. Denk daar maar eens over na als je de volgende keer je auto staat vol te tanken.

Overigens zijn productieverhogingen van de OPEC+ helemaal geen garantie voor dalende benzineprijzen. De afgelopen periode was er ook sprake van productieverhogingen, maar toch was er sprake van stijgende benzineprijzen. De eeuwige dooddoener “geopolitieke spanning” werd als één van de redenen genoemd. Ja, ze weten altijd weer wat te verzinnen. Speel op safe en tank deze week je auto vol. Want het ziet er naar uit dat het echt weer duurder gaat worden de komende tijd. Hoezee.