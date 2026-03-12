De Audi A8 is dood, leve de Audi A6L!

Dit is de 5,14 lange Audi A6L.

We konden vorige maand al melden dat de Audi A8 niet meer te krijgen is in Nederland. Inmiddels is de A8 ook niet meer in Duitsland te krijgen, dus het doek valt nu echt voor het topmodel. En er is voorlopig geen zicht op een opvolger. Wat moet je nu als je vindt dat een A6 te weinig beenruimte achterin heeft…?

Dan moet je bij een ander merk gaan shoppen, tenzij je in China woont. Daar lanceert Audi namelijk de A6L. Voorheen vonden we de verlengde versies voor China altijd een beetje onzin, maar met het verdwijnen van de A8 heeft een A6L opeens bestaansrecht.

Wielbasis

Het USP van de A6L is natuurlijk de wielbasis, die 13,9 centimeter langer is. De wielbasis komt daarmee uit op 3,07 meter en de totale lengte op 5,14 meter. Daarmee overtreft de A6L de standaard A8, die een wielbasis heeft van 3 meter. In totaal is de A8 iets langer, maar het draait natuurlijk om de ruimte achterin. Chinezen willen het liefst languit op de vloer kunnen liggen.

Naast de extra lengte zijn er nog wat uiterlijke verschillen met een normale A6. Waar de gewone A6 een subtiel ‘Hofmeister-knikje’ heeft, is dit bij de A6L een scherpere hoek. Daardoor lijkt deze auto wat meer op de vorige A6 en de A8. Verder heeft de grille een ander patroon en is de voorbumper anders vormgegeven. Binnenin zijn speciale comfortstoelen te vinden die in onze A6 niet te krijgen zijn, zowel voor- als achterin.

Koopje

Dit slagschip is in China te krijgen vanaf slechts 323.000 yuan, wat neerkomt op €40.742. Wat een auto in China kost zegt je misschien niet zoveel, maar ter vergelijking: een A8 (die alleen als L wordt geleverd) kost daar ook €99.614. Met deze A6L krijg je dus echt heel veel auto voor je geld.