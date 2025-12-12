Aantal terugroepacties is de afgelopen jaren 500 procent gestegen: dit is de reden

Waarom moeten er zo vaak zoveel auto’s terug naar de merkdealer?

Of het nu gaat om sjoemelende diesels, licht ontvlambare BMW’s of airbaggate bij Stellantis: bij de meeste merken kom je vroeg of laat wel een terugroepactie tegen. Zeker in de afgelopen tien jaar. Er blijkt een grote stijging in het aantal terugroepacties gaande te zijn. Daar is een goede reden voor.

De ANWB heeft uitgezocht hoeveel terugroepacties er de afgelopen tijd waren. In 2024 registreerde de RDW 343 terugroepacties, iets meer dan de 318 in 2023. Volgens de wielrijdersbond is het aantal veiligheidsgerelateerde terugroepacties in het afgelopen decennium zelfs verzesvoudigd!

Waarom is er een stijging in terugroepacties?

De verbrandingsmotor en automobiel gaan al een tijdje mee, maar toch blijven fabrikanten fouten maken, de een groter dan de ander. Waar komen die grote aantallen in recalls dan vandaan? Volgens de ANWB heeft het te maken met ”de toenemende complexiteit van moderne voertuigen”.

Nieuwe auto’s zitten tegenwoordig boordevol elektronische systemen met spiksplinternieuwe spulletjes. Deze onderdelen om verplichte rijhulpjes aan te bieden, de uitstoot van de motor terug te dringen of voor andere doeleinden zijn soms helemaal nieuw voor automerken. Daarnaast zijn het niet alleen nieuwe auto’s die worden teruggeroepen. Kijk maar naar de Takata-airbags: die zitten in oudere auto’s waarvan nu pas blijkt dat de luchtzakken levensgevaarlijk kunnen zijn.

Automobilisten slaan gratis reparatie over

De ANWB zocht ook uit of mensen gehoor geven aan de terugroepacties van autofabrikanten. Er zouden meer dan 800.000 auto’s in Nederland rondrijden die nog een terugroepactie open hebben staan. Daarmee heeft bijna één op de negen auto’s in Nederland een defect dat gratis kan worden opgelost.

Waarom gaan Nederlanders dan niet langs bij de merkdealer voor een gratis opfrisser? Het zou mogelijk kunnen dat mensen de brief niet openen, het probleem niet inzien en bang zijn voor extra kosten. Er schijnen ook automobilisten te zijn die denken dat het niet voor hen geldt, omdat ze hun auto niet bij een merkdealer in onderhoud hebben. Lariekoek!

Mocht je nou een keer een brief krijgen over een terugroepactie, dan kun je gemakkelijk checken of de brief echt is. De RDW heeft een online terugroepregister dat je gewoon kunt gebruiken. Vul het merk, model en de periode waarin de terugroepactie is aangekondigd in en kijk of de informatie in de brief correspondeert met de informatie online. En zo verkleinen we het aantal auto’s op de Nederlandse wegen met een defect aan boord.