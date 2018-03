MTM RS5-R lijkt sneller dan een ABT, maar is het niet

Hè, wat irritant dit.

Onder ieder artikel dat we over ABT schrijven krijgen we, zonder uitzondering, een aantal reacties die ons erop wijzen dat ABT zo speciaal niet is en je beter ergens anders terecht kunt. Goed, daar kun je inderdaad over twisten en, toegegeven, gekker dan de huistuner van Audi kan het altijd. Dat gezegd hebbende stelt de RS5-R van MTM toch teleur, en dat heeft niet alleen met de merkwaardige kleurencombinatie te maken.

Nee, ook onder de motorkap ontdekken we dat het allemaal zo spannend niet is. Althans, de RS5-R van MTM heeft wel degelijk meer vermogen dan de pikante A5 van ABT, maar het zullen ongetwijfeld niet de prestaties zijn waarop tuningfanaten hoopten. Waar het exemplaar van ABT 530 pk en 690 Nm koppel produceert, heeft de wagen van MTM niet meer dan 532 pk en 700 Nm koppel aan boord.

Feitelijk is hij dus krachtiger, maar meer dan een fractioneel verschil is het niet. De kans dat je deze marginale verbeteringen daadwerkelijk zult voelen is miniscuul en wordt overigens nog verder tenietgedaan door het feit dat beide auto’s in 3,6 seconden naar de 100 km/u knallen. MTM spreekt daarbij over een topsnelheid van 280 km/u. Hoewel ABT hierover nog geen uitspraak heeft gedaan, is het niet ondenkbaar dat er ook daar weinig verschil zal zijn.