Bijrijder van Rick tijdens Lambo crash doet zijn verhaal!

Het zijn ook maar mensen he? De Lambo crash bijrijder vertelt zijn kant van het verhaal.

Het was een van de opmerkelijkste gebeurtenissen op automotive gebied vorig jaar. Nee, niet de tweede wereldtitel van Max Verstappen, of dat @wouter een compliment uitdeelde. Dat is nauwelijks besproken namelijk bij Jinek. Er is maar één iemand die vorig jaar het nieuws domineerde en dat was natuurlijk Rick van Stippent.

De beste Brabander met haast haalde het nieuws door een Lamborghini Aventador in een korte periode compleet af te schrijven. Uiteraard vond de hele wereld daar wat van. En wij hebben er uiteraard ook een grote bek over. Want ja, als je je best doet, veel succes hebt, je daar niet voor schaamt en dan even een slippertje maakt, dan staan wij met natuurlijk vers toetsenbord klaar om daar iets snedigs over te zeggen.

100 km/u

Uiteraard mag je dat hypocriet vinden, want dat is het ook. Zo hebben wij nog nooit* harder dan 100 km/u gereden met een Lamborghini in Nederland. Want alles boven de 100 is te hard.

Zonder geheid, er zit natuurlijk ook een menselijke kant aan. Rick is ook een autoliefhebber in hart en nieren. In plaats van laffe aandelen, bitcoins of Alfa Romeo-onderhoud steekt hij het in auto’s en zijn bedrijf waar hij auto’s mooier maakt. In zijn meest verse video kun je de vrienden van Rick zien en lopen ze leeg over hoe zij de poetsmiljonair beschouwen.

Lambo crash bijrijder doet zijn verhaal

Een van de vrienden die aan het woord komt is de bijrijder tijdens zijn fameuze crash richting Assen. Middels tactisch gemonteerde piano-‘muziek’ wordt je er bijna weemoedig van. De Lambo crash bijrijder doet zijn verhaal van die bewuste dag op de Rouveen Straight tegenover Rick zelf (Rick is ook de beste interviewer van NL namelijk).

En dan ehh, komen we ineens tot stilstand en dan zeg je van: Hup gast, die bak uit. Hij staat in de fik. Hup deur open, deur dicht. Nou. Die auto in de fik, grote paniek. En dan sta je dan langs de snelweg, Maak ik een foto van die auto. En dan stuur ik dat door. En dan denken mensen dat ik, ja hoe gaat het met mij terwijl ik die foto’s stuur. Iedereen in paniek. Gast, ja dat weet je, dat is niet. Als je goed kijkt zie je dat ik die foto’s heb gemaakt. Dus ik leef. Je moet nou gewoon doorpakken. En, eh, dan niet bij neer gaan zitten. En, tuurlijk, doen wat je kan. En dat is in mijn optiek het verhaal. En dan wat de rest van de wereld ervan vindt. Dat mag iedereen voor zichzelf weten. Je bent geen mindere vriend geworden door wat er gebeurd is, dat zeker niet! Bijrijder Lambo-crash, doet zijn verhaal en neemt Rick niets kwalijk

Om met @jaapiyo te spreken: waarvan akte. De complete video kun je hier bekijken. Tissues heb je nodig, maar niet om voor de hand liggende reden.

Inmiddels mag het bekend zijn dat Rick serieus op de vingers is getikt door de rechter en dat hij even (1 jaar) zelf niet meer achter het stuur mag kruipen op de openbare weg.

*ook