5 dikke Panamera Sport Turismo’s op een rij

Porsche is tegenwoordig van alle markten thuis. Coupés, cabrio’s, SUV’s, hatchbacks, sedans en stationwagens: Porsche heeft het allemaal. Helaas gaat een van de gaafste varianten ons verlaten. Met de nieuwe generatie Panamera gaat de Sport Turismo eruit (zoals we vrijdag al konden melden). Als je per se een stationwagen van Porsche wilt ben je aangewezen op de Taycan Sport Turismo.

Kennelijk is er wereldwijd onvoldoende animo voor een stationwagenversie, en ziet Porsche daarom geen brood in een opvolger. In Nederland was de Panamera Sport Turismo echter wel degelijk populair. Van alle tweede generatie Panamera’s die op Nederlands kenteken staan is bijna de helft een Sport Turismo.

Dat de Sport Turismo verdwijnt is sowieso jammer, want het is misschien wel de ideale daily driver. Je hebt comfort, je hebt ruimte én je hebt rijeigenschappen waar geen enkele SUV aan kan tippen. Wat wil je nog meer? Daarnaast is zo’n Sport Turismo natuurlijk veel mooier dan een SUV (en stiekem ook mooier dan de normale Panamera).

Onder bij jullie – de Autoblog-lezers – is de Sport Turismo ook populair, want deze auto werd in 2017 verkozen tot Autoblog Auto van het Jaar. Reden genoeg om het einde van dit model niet ongemerkt voorbij te laten gaan. Daarom zijn we in de Autoblog Spots-archieven gedoken voor een lijstje met een aantal gaaf uitgevoerde exemplaren.

Spotter: @hhitalia

We trappen af met een chique uitgevoerd exemplaar. De eigenaar van deze Turbo koos voor een hele donkerrode kleur, die bijna zwart is. In het zonlicht is echter een fraaie rode gloed waar te nemen. Ook leuk: de eigenaar koos voor de non-hybride Turbo, ook al is de Turbo S E-Hybrid sneller en goedkoper.

Spotter: @bartsmid

Nog eentje in de categorie subtiele kleuren: bruin. Een stijlvolle kleur die prima past bij een auto als de Panamera Sport Turismo. We zien helaas dat zwarte velgen een terugkerend thema zijn bij de Sport Turismo, ook bij stijlvolle kleuren. In dit geval gaat het zelfs om aftermarket velgen, die van TechArt afkomstig lijken te zijn.

Spotter: @Diedrik888

Je komt de Panamera Sport Turismo vooral tegen in ingetogen kleuren, maar hij was ook gewoon in felle kleuren te krijgen. We dacht je bijvoorbeeld van Mamba Green Metallic? Dit is een kleur die werd geïntroduceerd op de Panamera. Zo’n giftig kleurtje past heel goed bij de meest sportieve uitvoering: de Panamera GTS.

Spotter: @dutchstylez

Sapphire Blue is een mooie middenweg qua Porsche-kleuren: niet te saai, maar ook weer niet te opzichtig. Dit is een kleur die je daarom regelmatig ziet op verschillende Porsche-modellen, maar niet vaak op de Panamera. Terwijl het wel uitstekend staat, zoals dit exemplaar bewijst in de P.C. Hoofstraat.

Spotter: @justawheelchairguy

Karmijnrood is de introductiekleur voor alle GTS-modellen van Porsche, zo ook voor de Panamera GTS. Toch zijn er niet veel klanten die hun Panamera Sport Turismo daadwerkelijk in deze kleur bestellen. De eigenaar van dit exemplaar deed dat wel en valt daarmee lekker op tussen alle andere Panamera’s.

