Bijtelling en vakantie: Wat kan wel en wat niet

Het hele jaar geen bijtelling maar wel met een auto van de zaak op vakantie, mag dat?

Je rijdt een auto van de zaak en je betaalt geen bijtelling. Je rijdt dus minder dan 500km privé met je auto en op vakantie gaan naar Zuid-Europa lijkt dus niet tot de mogelijkheden te behoren, maar klopt dat wel? Zijn er niet een aantal mogelijkheden om toch profijt te hebben van je zakelijke auto als het vakantietijd is? We bespreken een aantal veelgehoorde suggesties.

‘Gewoon doen, komen ze toch niet achter’

Hmm, sowieso krijg je natuurlijk jeuk als je dat iemand hoort zeggen maar laten we er even induiken. De eerste tegenwerping betreft vaak de camera’s boven de grensovergang, die controleren toch je kenteken, dan hang je, toch? Ja, de Marechaussee controleert inderdaad alle voertuigen die de grens over gaan. Maar de Belastingdienst heeft in 2018 al aangegeven dat ze sowieso geen gebruik meer maakt van camerabeelden om privégebruik van zakelijke auto’s aan te tonen.

Ze kunnen je natuurlijk altijd nog wel staande houden, maar constateren op basis van videobeelden dat jij wel degelijk de grens over gaat is er niet bij. Maar laten we eerlijk zijn. Als je voor het volledige voordeel gaat dan wil je ook je tolgeld en je brandstof declareren. En over het algemeen zal de boekhouder het toch wel vreemd vinden dat je getankt hebt in Luxemburg maar daar geen klanten hebt. Al met al ook geen optie, om meerdere redenen wat ons betreft, deze ‘illegale route’.

Je leaseauto huren van je werkgever

Ok, die moeten we even uitleggen. Uiteindelijk komt het erop neer dat je denkt dat je het casino kunt verslaan. Verrassing, dat gaat in de meerderheid van de gevallen niet lukken. Het idee is dat je een leaseauto hebt, deze niet bijtelt, maar in de vakantieperiode de auto door middel van een huurovereenkomst ‘huurt’ van je werkgever. Het voordeel kan zijn dat je dan met je vertrouwde auto op vakantie kunt en wellicht compenseert jouw baas je wel voor de ‘huur’ die je voor de auto betaalt. Op zich een sluw plan, want je betaalt toch? Fout! De fiscus heeft deze ‘truuk’ al eind 2016

afgeschoten.

De redenering is dat de auto gewoon het hele jaar ter beschikking staat van de berijder en dat een gedeelte daarvan onder een huurovereenkomst valt doet daar niets aan af. Dus alle kilometers worden opgeteld en kom je boven de 500km dan geldt toch gewoon de bijtelling. Een mooi idee, maar in de praktijk al afgeschoten.

Tijdens je vakantie in een andere auto rijden van de zaak

Ja, dat kan. Ook wel bekend als Uitvoeringsafpraak. Je kunt je eigen auto inleveren en gebruik maken van de mogelijkheid om zelfs je bijtelling op je zakelijke auto tijdelijk stop te zetten (sleutels bij je baas of leasemaatschappij, afspraken samen vastleggen). Je werkgever mag dan je bijtelling stoppen voor je hoofdauto en je iets anders ter beschikking stellen, waar je dan WEL bijtelling over betaalt. Stel je voor dat je normaal een elektrische auto rijdt en voor de vakantie een lekkere diesel- of benzineversie wilt.

Het gevaar is echter dat de belastinginspecteur dan niet zal stoppen bij de 22% bijtelling van de vakantieauto maar je wellicht gewoon voor het hele voordeel wil belasten omdat je hem tijdens de vakantie ALLEEN voor privédoeleinden hebt. Want om zakelijk kosten af te kunnen trekken moet het doel nog altijd zijn dat de auto VOORAL zakelijk wordt ingezet. Pas hier dus mee op. Vooral ook omdat er meerdere berichten zijn dat de fiscus hier niet (meer) mee akkoord is. En nee het is niet mogelijk om alleen tijdens je vakantie WEL bijtelling te betalen. De fiscus kijkt naar jou als berijder per jaar of je kiest wel of niet bij te tellen. Dat kan wel bij afscheid van je baas, je auto of een andere verandering een keer wijzigen. Maar niet met als reden: ik heb hem nu nodig voor vakantie.

Je betaalt bijtelling maar je tankpas doet het alleen in NL

Nou, denk je, mijn tankpas werkt overal dus dat is geen punt. Die fout hebben we ook wel eens gemaakt. Er zijn voldoende tankpassen die brandstofmerk specifiek zijn in NL, kom je bij een pomp van dat merk in het buitenland, dan werkt ie echter niet. Eerste tip is natuurlijk altijd een backup betaalmiddel hebben, maar dat terzijde. Stel je werkgever wil alle autokosten betalen in het buitenland, dan kan je volstaan met een declaratie bij thuiskomst. Bewaar de bonnetjes van tanken, tol en parkeren en je ziet het bedrag vaak een maand later terug op salarisstrookje als onbelaste vergoeding.

Heeft jouw baas echter geen zin om de kosten te coveren voor jouw vervoer tijdens de vakantie los van de kilometers die jij in de leaseauto maakt dan heb je een uitdaging. Als je daar actief mee aan de slag wilt dan moet je vooraf met je werkgever in conclaaf om vast te stellen dat je bij thuiskomst de bonnetjesberg mag dumpen bij de salarisadministratie. Daar kunnen ze de gemaakte kosten verrekenen met de ingehouden bijtelling. Let op dat je dus minder bijtelling gaat betalen maar dat dit nooit negatief wordt, dus bij veel kosten in een maand kan de bijtelling voor die maand hooguit naar 0.

Informeer je voordat je jezelf rijk rekent en vooral: stem alles goed af met je werkgever!

Met dank aan: Mobility Service Nederland