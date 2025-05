Porsche bouwt nog jarenlang plofmotor, maar niet zonder offers

Er is niet alleen maar goed nieuws…

Net als zo’n beetje ieder ander merk in de autowereld was Porsche van plan om voor de ruwe overgang naar EV’s te gaan. Klanten moeten maar lekker wennen aan het idee van EV’s door er een te kopen. Zo simpel blijkt het niet te gaan. Daarom geeft Porsche nu ook officieel aan dat de verbrandingsmotor belangrijk blijft in de nabije toekomst.

Volgens Porsche-CEO Oliver Blume is de koerswijziging noodzakelijk om het merk toekomstbestendig te houden: ”In de toekomst zal Porsche blijven vertrouwen op een gebalanceerde mix van aandrijfsystemen. Onze klanten kunnen tot ver in de jaren 2030 in elk segment kiezen tussen verbrandingsmotoren, hybrides en elektrische aandrijving.”

Ver in de jaren 2030, zeg je? Da’s interessant. De EU heeft nog steeds geen definitief ei gelegd over de regels voor 2035. Het lijkt erop dat Porsche tegen die tijd nog wel plofmotoren in het assortiment wil hebben. Of ze dan nog hier verkocht worden is een tweede, maar nieuwe Porsches met plofmotoren blijven ergens ter wereld nog wel een feit.

Nieuwe 911?

Blume zegt nog wat interessants, namelijk dat de verbrandingsmotoren in ieder segment aanwezig blijven. Hoe zit dat dan met de 911? Porsche heeft het over ”other top variants of the 911, among other things”, oftewel andere, topversies van de 911 naast andere dingen. Hmm… De Porsche-baas maakt het allemaal nog wat spannender: ”Ik kan alvast één ding verklappen: we gaan de lat in het sportwagensegment opnieuw hoger leggen.”

Porsche offert geld en werknemers

Er is niet alleen maar goed nieuws te melden vanuit Stuttgart. De nieuwe strategie gaat gepaard met forse investeringen en een herstructurering van de EV-activiteiten. In totaal neemt Porsche in 2025 maar liefst 1,3 miljard euro aan bijzondere kosten op. ”Dit heeft merkbaar effect op onze winst, maar dat accepteren we,” aldus Blume. ”Het is nodig om Porsche winstgevend te houden.”

Tegelijkertijd wordt er de komende jaren flink gesneden in de organisatie. Porsche maakt bekend dat er ongeveer 3.900 banen gaan verdwijnen tussen nu en 2029. Dat is ruim 9 procent van alle Porsche-werknemers. Afgelopen jaar werkten er namelijk 42.703 mensen bij Porsche. Ook wordt er gewerkt aan een groot kostenbesparings- en schaalvergrotingsprogramma. Dit alles heeft natuurlijk als doel om onder aan de streep meer geld over te houden.

Kortom: Porsche kiest niet voor een rigide overstap naar elektrisch, maar voor keuzevrijheid. Een slimme zet in een tijd waarin de wereldwijde autokoper nog lang niet klaar is voor een volledig elektrische toekomst. Zeker de koper van het duurdere spul.