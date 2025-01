BMW 3-Serie cabrio op Marktplaats is veel fraaier dan een nieuwe

Kijk nou eens naar deze rechte streep. Laag, korte overhang, epische proporties en geen frutsels. Man man man, wat is zo’n BMW E46 toch veel mooier dan een G23. Koop dan!!1! op Marktplaats.

Het is een beetje pijnlijk om dezer dagen naar de BMW 4-Serie te kijken. Volgens sommigen zelfs fysiek pijnlijk, maar toch zeker mentaal pijnlijk. Ooit waren ze immers zo fraai, die BMW coupé’s en cabrio’s. En nog eens praktisch bruikbaar ook. In een 3-Serie coupe van 4,5 meter lang, kan je best prima met vier mensen zitten. In een nieuwe 4 coupé is dat allemaal lastiger. Ondanks dat ze zo onooglijk zijn.

Je vraagt je toch af waar het mis is gegaan. Want ook de motoren waren ‘vroegah’ veel fijner. Bij de E46, had alles vanaf de 20i een romige zes-in-lijn. Twee subtiele ronde pijpjes aan de linkerkant signaleerden dat je niet de 318i had gekocht. Die had namelijk slechts één rond pijpje.

Aanvankelijk kwam de E46 er als 320i met 2.0 I6 en 150 pk, 323i met 2.5 I6 en 170 pk en 328i met 2.8 I6 en 193 pk. Stiekem had die laatste wat meer peerden. Maar verzekeringstechnisch was het in Duitsland handig om het officiële aantal op 193 pk te houden. Na de facelift werd de 320i een 2.2 met 170 pk en kwamen de 325i en 330i. Die hadden respectievelijk een 2.5 I6 met 192 pk en een 3.0 I6 met 231 pk. Het laatste blok werd geleverd in alles van 3-Serie tot 7-Serie.

En met goede reden. Het is een van romigste der romige zes-in-lijns die BMW produceerde. Voor de E46 is er een sweet spot. Namelijk de versies die wél de technische upgrades hebben, maar nog níet de looks van de facelift. Vooral bij de sedan is dat belangrijk, maar ook de coupé en cabrio zijn objectief gezien mooier voor de facelift.

Nu raad je natuurlijk welke variant we op Marktplaats vonden. Inderdaad, een 330i, met de prelift looks. De kleur is Oxfordgrün over zwart leder. Nadeeltje (soort van) is de automaat. Maar aan de andere kant; het is een cabrio, geen coupé. Stiekem is een automaat prima voor relaxt cruisen. De wielen zijn van (een van de) M Sport pakketten die geleverd zijn op dit model 3-Serie. Sowieso lijkt het allemaal best standaard te zijn, op het met ruw(nep?)leder bekleed stuurwiel na.

Anders dan dingen als Carplay, iets meer veiligheid(?) en wellicht stoelventilatie, is er eigenlijk geen reden om een nieuwe te kopen. Los van het feit dat de goedkoopste G23 in de Nederlandse configurator nu 70.000 Euro kost en de goedkoopste zespitter 108.000 Euro. Deze unit op Marktplaats kost 12.950 Euro. Koop dan?