Straf voor Leclerc bij GP van Monaco + weerupdate

Leclerc krijgt straf in Monaco plus een kleine weersupdate voor de race van vanmiddag.

Bij sommige coureurs heerst er een vloek op de race thuisrace. Dat geldt niet voor Max Verstappen, tot nu toe de enige winnaar van de GP van Nederland in ‘Zandervoort’, sinds de race weer op de kalender staat. Het geldt wel voor Charles Leclerc. Eigenlijk is er geen reden dat hij de race nog niet meerdere malen gewonnen heeft. Voor Monaco moet je auto goed zijn op stratencircuits én moet je uitstekend kunnen kwalificeren. De Ferrari is meestal thuis op een stratencircuit en Leclerc is een kwalificatiebeest. En toch lukt het maar niet.

Straf voor Leclerc

Dit weekend gaat het waarschijnlijk ook niets worden. De Monegask reed niet eens zo’n heel slechte kwalificatie in Monaco, maar hij kon de perfecte sectoren niet aan elkaar knopen voor een perfect rondje. Maar er ging meer niet lekker, want hij hinderde Lando Norris. Dat gebeurde in de tunnel. Charles reed dermate langzaam dat Norris – tijdens zijn snelle ronde – enorm moest uitwijken om een crash te voorkomen.

De wedstrijdleiding heeft er naar gekeken en besloten dat Leclerc er weliswaar niet heel erg veel aan kon doen, maar Norris wel degelijk hinderde. Hierdoor krijgt hij een bescheiden straf van 3 gridplaatsen. Dit betekent dat Leclerc van P6 zal gaan starten, in plaats van P3. Voor Lando Norris maakt het verder niet uit: P10 blijft P10.

Leclerc kon er weliswaar niet veel aan doen, maar zijn team wél. In dit soort situaties is het juist het team dat een coureur op de juiste positie moet positioneren en waarschuwen voor snellere coureurs die eraan komen. Op de radio waren ze aan het praten over Max Verstappen. Pas op het laatst – samen met blauwe vlaggen – werd Leclerc op de hoogte gesteld van Norris die eraan kwam.

Dan hebben we nog de weersvoorspelling voor je. Aanvankelijk leek het één groot waterfestijn te gaan worden, maar dat gaat dus mooi niet door. Het is gewoon zonnig met een beetje bewolking. Het gaat hoogstwaarschijnlijk wel regenen vandaag, maar dat zal aan het begin van de avond gaan gebeuren. De temperatuur blijft tussen de 22-23 graden en er is nauwelijks wind. Kortom, dit zou weleens een heel erg saaie race kunnen gaan worden.

