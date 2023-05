Dit is de Bugatti onder de wolkenkrabbers

Als in letterlijk, want deze wolkenkrabber is een project van het Bugatti dat we kennen van de Veyrons en Chirons.

‘Dure’ merken zijn big business dezer dagen. Automerken als Ferrari en Porsche zijn tegenwoordig vaak in hun eentje net zoveel waard als de gigantische concerns waar ze (ooit) eigendom van waren. Dat was lang niet altijd zo. Er zijn ook tijden geweest dat er geen droog brood te verdienen was met supercars. Dat is de reden in de eerste plaats dat de merken die niet failliet zijn gegaan bij de eerder genoemde concerns terechtkwamen.

Al een tijdje lijkt er echter geen maat te staan op ’s werelds rijken. En als er weer een goede crisis komt, dan wordt de hele zaak ook gered door eindeloze schulden die soevereine landen aangaan. Jan Modaal betaalt de rekening en de politieke en economische elites kunnen weer even door. Lekker man.

De luxe merken kunnen niet meer lachen van de kwartjes, maar zoeken desalniettemin natuurlijk altijd naar nieuwe manieren om nog meer cash aan te boren. Zo gaat Bugatti nu aan de slag met de ontwikkeling van een wolkenkrabber in -uiteraard- Dubai. Miami had wellicht ook gekund als bolwerk voor nieuw geld. Maar daar zitten Bentley en Aston Martin al.

Bugatti gaat nu 46 verdiepingen maken met luxe woonruimtes voor de rijken der aarde. In het flatgebouw worden 11 Sky Mansion Penthouses en 171 Riviera Maisons Mansions gerealiseerd. Je kan daarbij niet kiezen uit indeling A, B of C. Alle woningen zijn uiteraard uniek en individueel enzo. Het sfeertje moet ‘Franse Riviera’ worden. Vandaar dat er in het gebouw ook een nep strand zal zijn. Met echt zand, uiteraard.

Verder moet er natuurlijk een link met auto’s zijn. Daarom zijn er liften ingebouwd waardoor de penthouse-bewoners hun auto ‘voor de deur’ kunnen parkeren. In het gebouw is er ook een speciale VIP Lounge om je onderhoud uit te laten voeren. Beetje filterkoffie erbij en goaaaan. Qua materiaalgebruik en afwerking belooft Bugatti een ‘mate van opulentie die nog nooit eerder vertoond is’. Zelfs Mate Rimac, de nieuwe eindbaas van Bugatti die ooit zijn BMW 3-Serie ombouwde tot EV, is helemaal paarse broek gegaan:

Ettore Bugatti lived by his principals in everything he did in his life. He went so far that he didn’t like many of the things that surrounded him, so he designed them himself. He made his own pasta machine, his own cutlery, he made his own bicycle, even his own shoes. That is something we wanted to bring to Dubai, that authentic magic of Molsheim.

Mate Rimac, was zelf ook ooit authentiek