Bijzondere Boxster van Seinfeld is cooler dan 911 GT3 RS?

Deze heel bijzondere Boxster van Seinfeld wilden wij je niet onthouden.

Het is nu de week van de Porsche 911 GT3 RS. Logisch, het is namelijk de laatste nieuwe 992 (waarschijnlijk) voor de facelift arriveert en misschien wel de laatste der mohikanen. Maar Porsche bouwt nog veel meer puristische auto’s, alleen staat er dan niet GT3 RS op.

Sterker nog, dankzij het ontbreken van een automaat op de Boxster Spyder is die Boxster eigenlijk nog puristischer. Natuurlijk, een GT3 RS is bijzonderder, maar deze Boxster van Jerry Seinfeld is nog even iets aparter en zeldzamer. Gianni Cabiglio legde ze vast op de gevoelige plaat.

Bijzondere Boxster van Seinfeld

Waar hebben we nu mee te maken? De Boxster is een hommage aan de Targa Florio die verreden werd in mei 1970. Het is niet dat Jerry een Boxster heeft gekocht en naar een wrapboer heeft gebracht. In samenwerking met Seinfeld heeft Porsche deze auto namelijk voor hem gebouwd. De grote inspiratie voor de bijzondere Boxster van Seinfeld is de Porsche 908/03 Spyder. Daar zijn er namelijk vier van gebouwd en eentje ervan staat in de collectie van de komediant. Deze Boxster is dan ook een fraaie aanvulling, nietwaar?

Dit betekent -uiteraard – dat de Gulf-kleuren lichtblauw en oranje de boventoon voeren. Maar het gaat ietsje verder dan dat, want ook de splitter en achterspoiler zijn gespoten in een soort donkergroen. Dat had de originele 908/03 dus ook! Kijk, dat zijn de leukere details. Over leuke details gesproken, wat vinden we van die koplamp-covers? Gaaf hè?

Simpel interieur

In het interieur is het simpel gehouden bij de bijzondere Boxster van Seinfeld. Het binnenste is namelijk bekleed met zwart leder en Race-Tex (alcantara van Porsche dat geen alcantara mag heten). De stoelen zijn uiteraard de 918-racekuipen. Leuk detail tenslotte: de instaplijsten met de tekst: 50 Jahre Targa Florio 1970 – 2020.

In technisch opzicht is het ‘gewoon’ een 718 Boxster Spyder, misschien wel de tofste auto je op dit moment kunt kopen. De motor is een 4.0 zescilinder boxer die er 420 pk uitperst en uiteraard (via een handbak) de achterwielen aandrijft. Dan nu de vraag: is deze cooler dan de nieuwe GT3 RS?

Fotocredits: Gianni Cabiglio via Instagram.

