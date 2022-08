Giulia opvolger moet Mercedes EQE slopen

De Giulia opvolger gaat een maatje groeien. En ja, hij wordt elektrisch,

Het is een merk dat we allemaal een warm hart toedragen: Alfa Romeo. De reden is simpel, de fabrikant uit Arese maakt auto’s waarbij rijeigenschappen en design het belangrijkst zijn. Precies zoals de petrolhead dat graag ziet. Maar met ‘petrol’ alleen ga je het tegenwoordig niet meer reden.

Dat betekent dat ook Alfa Romeo over moet stappen naar elektrische aandrijving. Nu klinkt dat allemaal veel enger dan dat het is. Een mooie auto die geweldig rijdt mag van ons ook gewoon elektrisch zijn. Zelfs een verstokte benzinehoofd als @jaapiyo ziet een achterwielaangedreven Audi e-tron GT wel zitten.

Giulia opvolger

Maar hoe gaat Alfa Romeo dat dan doen? Gisteren konden we mede delen dat de Italianen eerst nog even een Alfa supercar met verbrandingsmotor op de markt willen brengen. Daar is niet veel logica achter, tenzij ze zo de kosten van de Maserati MC20 kunnen spreiden door Alfa Romeo een eigen uitvoering van die auto te geven.

Maar daarnaast komt er een elektrische sedan van het Italiaanse merk. Deze auto zal gepositioneerd worden als concurrent van de Mercedes-Benz EQE en de nog te introduceren Audi A6 e-tron en BMW i5. De laatste keer dat Alfa Romeo in het E-segment actief was, was met de 166 die in 2005 uit productie ging.

Vervanger Giulia

Volgens Alfa Romeo-honcho Jean-Philippe Imparato zal dat de opvolger van de Giulia worden. Dat verklaart ook wellicht waarom de Maserati Ghibli (een E-segment sedan) geen opvolger krijgt. Dat wordt dan de nieuwe Giulia. Deze auto hoeft overigens niet per se een traditionele sedan te worden. Volgens Imparato kan het van alles zijn: een sedan, crossover, liftback. Zolang het maar sportief is.

Dat klinkt bijna als een soort Kia EV6: volgens Imparato moet de nieuwe auto erg praktisch en ruim worden, zonder dat de aerodynamica daar onder gaat lijden. Het zal niet de eerste keer zijn dat Stellantis zo’n soort auto maakt, want ook de Citroen C5 X en Peugeot 4008 zijn gebouwd volgens dat recept. Ook doet het idee wat denken aan de eerste schetsen van de Stelvio.

STLA-Large

Het wordt overigens sowieso géén Alfa-versie van die twee auto’s. Die staan namelijk op het STLA Medium-platform en de Nuova Giulia komt op het STLA-Large-platform te staan. Qua accu’s en motoren deelt die nieuwe Alfa techniek met andere Stellantis auto’s, maar het chassis zal puur en alleen Alfa zijn.

Naast de ‘sedan’ komt er ook nog een lading SUV’s. Naast de Tonale en Stelvio, komt er een model onderaan de range (de Brennero) en een geheel elektrische SUV daarboven, die met de BMW iX moet concurreren. Er zijn in elk geval voldoende plannen!

Via: Auto Express.

