Bijzondere Instagram dame neemt laatste Elise in ontvangst

De bijzondere Instagram dame krijgt de allerlaatste Lotus Elise.

Een van de meest bijzondere auto’s van de afgelopen 30 jaar is de Lotus Elise. De auto is namelijk de redding van het merk Lotus en herinnerde ons eraan waarom autorijden alweer zo leuk is. Helaas is de Elise (samen met de Exige en Evora) uit productie genomen in december van 2021. Sinds kort is er de Lotus Emira (collega @bart stelt ‘m in deze video aan je voor). Daarnaast is de Evija op komst.

De laatste Elise is nu ook afgeleverd aan een wel heel erg bijzondere klant. Het gaat om een dame die op Instagram zit. Ze doet dat onder de nickname iamlotuselise. Dat is niet alleen een petrolhead in hart in nieren, zij is de ook de naamgever van de Lotus Elise!

Elisa Artioli

Het gaat namelijk om Elisa Artioli, dat is de kleindochter van Roman Artioli. Artioli was destijds de Suzuki-importeur voor Italië en eigenaar van enkele Ferrari-dealers. Hij is de man achter de wederopleving in de jaren ’90 van Bugatti. Zo werd onder zijn regie de EB110 ontwikkeld. Daarnaast nam hij Lotus over van General Motors.

Destijds bouwde Lotus een zwaar verouderde Esprit met slechts een viercilinder-motor en Elan met voorwielaandrijving. Dankzij Artioli kon Lotus een V8 ontwikkelen voor de Esprit en een kleine sportwagen als opvolger van de Elan. Die auto werd de Elise, als eerbetoon naar zijn kleindochter. Elise was als tweejarige peuter te zien bij de onthulling van de auto.

Laatste exemplaar voor bijzondere Instagram dame

Na drie series is de Elise uit productie en krijgt Elisa het laatste exemplaar. Het betreft een 240 Sport. Deze is Champagne Gold van kleur. Elisa had al een Elise (uiteraard), dat is een zilvergrijze S1. Voor de winterdagen rijdt Elisa Artioli in een eerste generatie Audi S3. Kijk, dat zijn de betere petrolheads!

