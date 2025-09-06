Dit heeft de Model Y Performance wel en de Model 3 Performance niet

Superioriteit. Met de Tesla Model Y Performance krijg je meer.

De Model Y is een opgehoogde Model 3, dus de Model Y Performance is eigenlijk een opgehoogde Model 3 Performance. Toch? Toch? Rustig Jan-Peter Balkenende. Er zijn inderdaad veel overeenkomsten, maar nu is er toch een belangrijk onderscheid. Tenminste, belangrijk. Het is maar net waar je prioriteiten liggen. Maar stoplichtsprintjes zijn heeel belangrijk voor Tesla-rijders. Dus wat dat betreft..

Van nul naar..

Twee elektromotoren, vierwielaandrijving, een sprint naar de 100 km/u in 3,5 seconden. Dat is nauwelijks langzamer dan de Model 3 Performance. Maar nu komt het: de Model Y Performance heeft wél launch control. De Model 3 Performance niet.

Een Tesla-geïnteresseerde spotte in een showroom hoe dit werkt en deelde zijn bevindingen op Reddit. Op het centrale scherm verschijnt een aparte Launch Mode, die Tesla zelf omschrijft als de optimale instelling voor “gesloten circuits en ondergronden met goede tractie”. Het is dus gewoon een vorm van launch control. Rem intrappen. Gas pedaal vloeren, even wachten tot het systeem meldt dat het klaar is, rem los en gáán.

Het voordeel van launch control is dat het systeem ervoor dat de krachten netjes verdeeld worden. De tractie wordt optimaal benut en dat je keer op keer dezelfde messcherpe sprint kunt neerzetten. Dus eigenlijk is launch control heel belangrijk, als je er zo over na denkt. Super nuttig.

De Model 3 Performance moet het voorlopig nog zonder deze feature doen. Dat is ideaal voor kersverse Model Y Performance-rijders bij het stoplicht. Mocht je nou naast een Model 3 Performance staan dan ben je dankzij launch control misschien wel net zo snel of zelfs sneller dan de gestroomlijnde sedan. En daar draait het immers om in het leven: wie de snelste is bij het stoplicht.

Nee, onzin natuurlijk. Maar wel opvallend. Misschien dat het later nog naar de Model 3 Performance komt. Uiteindelijk is het allemaal software geneuzel. Een update en hop, je M3P heeft het ook.