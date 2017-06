“Binnen 3 jaar 4 nieuwe Alfa Romeo’s”

Plichtmatig draaien we het bandje gewoon nog een keer af.

Je zou er onderhand een Italiaans punthoofd van krijgen, maar Alfa heeft de toekomstplannen wederom bijgesteld. Zo kunnen we tussen 2018 en 2020 vier nieuwe modellen op de markt verwachten die dus naast de Stelvio en de Giulia in de showroom komen te staan.

Verwacht daarbij in elk geval een vervanger voor de Giulietta, die niet lang geleden de meest marginale facelift ooit ontving. Daarnaast kunnen we de borst natmaken voor een SUV die qua formaat boven de Stelvio wordt gepresenteerd.

Zijn we er dan? Nee, natuurlijk niet! Er komt een opvolger van de 166, oftewel een grote broer van de Giulia. Nummer vier in de reeks betreft de opvolger van de Alfa 4C! Een en ander zou onlangs tijdens een meeting naar buiten zijn gebracht. We houden dus een slag om de arm, maar de vooruitzichten zijn gunstig. Voor wie het zich afvroeg: van de Mito staat geen opvolger gepland in verband met mogelijke overlap met de rest van het aanbod van Fiat Chrysler.

Voor Alfisti die iets gemist hebben: deze video legt uit wat het logo van het beroemde merk precies symboliseert.

Foto: dikke Giulia Q door @dutchstylez, via Autojunk