Waarom deze revolutionaire racer mislukte

Een paradijsvogel uit vervlogen tijden, die absoluut de moeite van het bespreken waard is.

Tegenwoordig is het technisch reglement in de F1 dusdanig dichtgetimmerd dat ontwerpers nauwelijks nog vrijheden hebben om de grenzen van het (on)mogelijke te verkennen. Vroegâh was dat natuurlijk niet het geval en deze Brabham BT55 is daar een voorbeeld van.

In de strijd tegen luchtweerstand ontwierp de legendarische Gordon Murray een auto die lager was dan al het andere. De BT55 uit 1986 werd aangedreven door een oersterke viercilinder met turbo van BMW, die later bekend zou staan als de sterkste F1-motor ooit. Dit blok was goed voor tegen de 1.350 pk in kwalificatietrim, waar we bij moeten vermelden dat het ding het met zoveel vermogen slechts een paar rondjes uithield.

Omdat de BT55 zo laag was moest de viercilinder gekanteld in het chassis worden gehangen en dat leverde de nodige problemen op. Zo liep de smering allesbehalve gesmeerd en ook de betrouwbaarheid van de transmissie liet te wensen over. Desalniettemin was de Brabham op de snellere circuits steevast bovenaan te vinden in het rijtje met hoogste topsnelheden.

Langzamere circuits legden de zwaktes van de auto echter genadeloos bloot. De gasrepons van de turbomotor was al niet ideaal, maar door de layout had de BT55 hier nog meer last van. Zo kon het dat de auto (relatief gezien) bijzonder langzaam uit bochten accelereerde, om vervolgens wel de hoogste topsnelheden te noteren.

Rijders Elio de Angelis en Ricardo Partrese hadden dan ook de grootste moeite om gedurende het seizoen consistent mee te doen om de prijzen. De Angelis kwam uiteindelijk te overlijden na een crash tijdens tests op Paul Ricard. De Brabham vloog na een vrij stevige crash in de fik en vanwege het geringe aantal baancommissarissen brandde de auto volledig uit, met de coureur er nog in.

De BT55 werkte dus wel in die zin dat de auto tot bizarre topsnelheden in staat was. Derek Warwick, de vervanger van De Angelis, klokte op Monza een top van 347 km/u en op Hockenheim lag de Vmax op 344 km/u. Ontwerper Murray zou later toegeven dat hij te geobsedeerd was met het laag houden van de auto, waardoor teveel concessies aan motor en transmissie moesten worden gedaan.

Uiteindelijk kreeg het verhaal een passend einde met de McLaren MP4/4, die wordt gezien als de spirituele opvolger van de BT55. Deze McLaren won in 1988 maar liefst 15 van de 16 races en was net als de Brabham bizar laag gebouwd. Gelukkig hebben we de plaatjes nog!