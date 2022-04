Binnenkijken bij een van de grootste motormegastores van Europa, gewoon in Nederland

Nederland is tegenwoordig de thuisbasis van een van de grootste motormegastores van Europa. Dan willen we natuurlijk even binnenkijken.

Steeds meer motorrijders in Nederland

Steeds meer mensen halen in Nederland een motorrijbewijs. Een motorfiets is handig om snel naar werk en huis te rijden, maar ook in het weekend is het ontzettend leuk tijdverdrijf. Niks is leuker om lekker te toeren, alleen of met een groepje. Motorrijden is gewoon hartstikke leuk. Dat vinden we ook bij Autoblog, vandaar dat we ook regelmatig een motorfiets aan de tand voelen.

Megamotorstore in Bodegraven

Nu kwam ons ter ore dat de motormuizen van Goedhart Motoren – vader Barry en zoon Joost – klaar zijn met de verbouwing van een heuse megamotorstore, waardoor hun motorwinkel is uitgegroeid tot een van de grootste in Europa. Reden genoeg dus om eens een kijkje te gaan nemen in Bodegraven, want daar zijn ze gevestigd. Hoe ‘mega’ is deze winkel nu eigenlijk?

Nou, om met de deur gelijk in huis te vallen: die is groot. De winkel was al aardig aan de maat, maar nu helemaal. Vijf maanden heeft het geduurd om met name de motorkledingshop van Goedhart Motoren te verbouwen. Het resultaat mag er zijn.

De eerste paal

In maart 2021 opende Goedhart Motoren al een outlet winkel, pal naast het bestaande pand. De outlet was voorheen een autogarage met showroom. Deze was als pop-up bedoeld, maar is door groot succes nu blijvend geopend. Toch was deze uitbreiding niet genoeg, vandaar dat er met het oog op de toekomst nog een verbouwing nodig was.

In oktober 2021 werd de eerste paal geslagen van de tussenbouw om de huidige panden (showroom en outlet) intern met elkaar te verbinden. Joost zegt in gesprek met Autoblog: “In feite hebben we de ruimte tussen de bestaande panden dus ‘opgevuld’.”

Als alles op rolletjes zou lopen, zou Goedhart Motoren er een stevige 1.100 vierkante meter winkeloppervlak bij krijgen. De verbouwing liep voorspoedig. In december 2021 werd het hoogste punt bereikt. Tijd voor taart en bier. In april 2022 was het ‘mission accomplished’ voor Barry en Joost.

Joost: “We hebben nu een nieuwe motorafleverruimte, echt volledig geweid aan af te leveren motoren. Daar gaan we dus heel wat mensen gelukkig maken. Maar net zo trots zijn we op de nieuwe motorkledingafdeling. Die is nog groter dan ooit.”

Multibrand

Goedhart is wat je noemt een multibrandwinkel voor motorfietsen. Maar ook als het gaat om motorkleding is er sprake van multibrand. En na het voltooien van de verbouwing zelfs meer dan ooit. Niet alleen is de oppervlakte van de complete motorzaak verdubbeld naar ongeveer 6.000 vierkante meter, ook zijn er nieuwe merken toegevoegd aan de collectie, zoals REV’IT en Shark.

Joost: “Wat motorfietsen betreft hadden we eigenlijk altijd al een zeer groot aanbod, alleen onze motorkleding-afdeling kon wat ons betreft nog veel verder worden uitgebreid. Dat hebben we nu gedaan. Je kunt daardoor nog beter dan eerst van A tot Z slagen, niet alleen als beginnende motorrijder, maar ook als ervaren rijder. We hebben nieuwe of gebruikte motorfietsen staan en kunnen de betreffende rijder ook van top tot teen aankleden. Alles is te vinden onder een groot dak.”

Van 4 tot en met 8 mei vindt de grote opening van de nieuwe motormegastore plaats.