Meer dan 16.000 C3’s en DS3’s staan met stof op de oprit

De Citroën C3 of DS3 van de buurman staat al bijna een maand stil.

Nog even en je kunt je Citroën gaan aanmelden voor een schorsing bij de RDW. Geintje natuurlijk, maar zo leuk is het allemaal niet voor de eigenaren van een C3 of DS3 met de levensgevaarlijke airbag.

Sinds 19 juni is er een stop-drive van kracht voor de C3 of DS3 uit de periode 2009-2019 met de geplaagde Takata-airbags. De timing is waardeloos. Veel garages hebben het hartstikke druk met de zomervakantie in aantocht en dan komt er dit ook nog bij. De verwachting is dan ook dat veel C3 en DS3’s nog weken stilstaan.

Om hoeveel auto’s gaat het dan? Nou, veel. Meer dan 16.000 Nederlandse eigenaren van een Citroën wachten nog altijd op de vervanging van hun gevaarlijke Takata-airbags. Daarover bericht Nu.nl. In Nederland zijn zo’n 33.000 auto’s betrokken bij het issue.

Stellantis stelt dat er inmiddels ruim 21.000 vervangende airbags zijn geleverd aan dealers en reparateurs. Maar dan moet er vervolgens ook nog een afspraak gemaakt worden met de garage en met overvolle agenda’s is dat niet een gevalletje “kom maar even langs”.

Brancheorganisatie BOVAG meldt dat inmiddels tussen de 40 en 50 procent van de betrokken auto’s is voorzien van een nieuwe airbag. Daarnaast zou bijna een kwart van de getroffen automobilisten al een afspraak hebben gemaakt voor vervanging.

Voor gedupeerde Citroën-bezitters die op korte termijn met de auto op vakantie willen is er een speciale regeling getroffen. Volgens BOVAG worden er extra airbags achter de hand gehouden voor dergelijke noodgevallen. Zo hoopt men te voorkomen dat mensen hun vakantieplannen moeten annuleren vanwege de problematische airbags.

Toch blijft het een lullig verhaal voor al die duizenden mensen die straks al een maand een C3 of DS3 voor de deur hebben staan en er niet mee kunnen rijden. Houd vol mensen. Houd vol.