Huh? Red Bull wilde Alonso tóch naast Verstappen

Het moet niet gekker worden.

We beginnen dit artikel zoals Rob Geus de gemiddelde prullenbak in een smerige keuken beoordeelt: “man, man, man.” Nu de coureurs teruggekeerd zijn van een welverdiende vakantie en weer in hun natuurlijke habitat zijn beland, betekent dit twee dingen. Ten eerste is er dit weekend eindelijk weer een Formule 1-wedstrijd, ten tweede begint de geruchtenmolen weer op volle toeren te draaien. Hoewel, sinds de stoelendans (column) enkele weken geleden ‘officieel’ is begonnen, is diezelfde geruchtenmolen nooit echt tot stilstand gekomen.

Enfin, nu de spraakmakende coureurs hun zegje weer hebben kunnen doen tegenover de media, worden we meteen begroet door een merkwaardige opmerking. Tegenover Sky Sports F1 wist Fernando Alonso namelijk te vertellen dat hij toch wél een stoeltje bij Red Bull heeft aangeboden gekregen, nadat Daniel Ricciardo bekendmaakte dat hij volgend jaar naar het fabrieksteam van Renault zal vertrekken.

Nu is het ergens begrijpelijk dat een coureur met de vaardigheden van deze tweevoudige wereldkampioen direct een telefoontje kan verwachten wanneer er ergens een dergelijke opening verschijnt. Echter, in dit geval zit de vork toch even anders in de steel.

Om te proberen deze situatie te begrijpen, moeten we de klok iets meer dan twee handenvol dagen terugdraaien. In het specifiek zijn we op zoek naar het moment dat Christian Horner in gesprek is met Tom Clarkson, voor de officiële Formule 1-podcast. Tijdens dit interview zegt de teambaas van Red Bull Racing het volgende over de Spaanse coureur.

“I’ve got huge respect for Fernando, he’s a great, fantastic driver, but it would be very difficult to see. He’s tended to cause a bit of chaos wherever he’s gone. I’m not sure it would be the healthiest thing for the team for Fernando to join. Our preference would be to continue to invest in youth then take a driver who is obviously close to the end of his career.”

Vandaag heeft Fernando Alonso echter tegenover de Britse media laten weten dat het door Horner geschetste scenario niet helemaal klopt. Alonso geeft aan dat hij dit jaar al verschillende keren contact heeft gehad met de drie beste teams van de grid. De vraag van Ted Kravitz of één van deze teams inderdaad Red Bull Racing is, beantwoordt hij met een nuchtere “Ja.”

De meeste Formule 1-fans onder ons zullen weten dat Alonso een natuurlijke gave heeft om dergelijke valse uitspraken te doen, maar in dit geval smijten we zijn woorden niet zo gemakkelijk op die stapel. Christian Horner heeft immers nagenoeg dezelfde reputatie. Daarbij lijkt het, in tegenstelling tot wat ik eerder verkondigde, toch niet zo’n vreemd idee.

Stel je eens voor: je bent het hoofd van Red Bull Racing en overziet deze beslissingen. Een van je coureurs, waarvan je vrijwel zeker wist dat hij zou bijtekenen, vertrekt plotseling naar een ander team. Een vervanger, die heb je eigenlijk niet. De ervaren Brendon Harley presteert amper en de jonge Pierre Gasly, die op een aantal fijne resultaten na weinig heeft laten zien, acht je nog niet rijp voor een volwaardige Red Bull-stoeltje. Haal je een vervanger buiten de Formule 1, of probeer je een van de beste coureurs bij een team weg te peuteren dat onderaan het klassement bungelt?

Zie, ineens lijkt het scenario zo onwerkelijk niet meer. Hoewel Red Bull zeker niet zal hebben staan springen bij het idee van de vurige Alonso-Verstappen-combinatie, konden ze verder niet veel anders.

Overigens is Alonso’s afwijzing daarbovenop niet meer dan logisch. Red Bull rijdt volgend jaar immers met Honda-motoren. Niet alleen dat, de Spanjaard heeft inmiddels andere prioriteiten. Het is misschien nog niet bevestigd, maar na zijn overwinning op Le Mans, zal Fernando ongetwijfeld het derde gedeelte van de Triple Crown willen verwezenlijken. Een overstap naar de IndyCar lijkt dan ook onvermijdelijk. Hopelijk horen we hierover binnenkort meer concrete berichten.