5.000 km EV roadtrip: relaxed of irritant?

In twee weken meer dan 5.000 kilometer afleggen in een elektrische auto. Een Tesla Model Y huren leerde ons het volgende.

De elektrische auto is allang geen exoot meer. Menig leaserijder in Nederland is met zijn EV al op vakantie geweest. 900 kilometer naar de wintersport, of wellicht wel 1.500 kilometer richting Zuid-Frankrijk of Italië. Zo’n reis heb ik ook ondernomen, maar ik ging nog een stukje verder. Dit heb ik geleerd van roadtrippen met een elektrische auto.

Je organiseert een roadtrip en je hebt een carte blanche. Wat zou jij doen? Onlangs reisde ik af naar de westkust van de Verenigde Staten. Om de LA Autoshow te bezoeken, maar ook om er meteen een roadtrip aan vast te plakken. Er moest een huurauto gekozen worden.

Turo?

In de Verenigde Staten heb je het platform Turo, dat is een soort Airbnb voor auto’s. Het concept klinkt in theorie fantastisch. Je kunt voor een aantrekkelijk prijskaartje een dikke bak huren. Dit zijn auto’s van particulieren. Op het platform is het aanbod heel divers. Van een Porsche Macan tot een BMW M4 Cabrio en van een Mercedes S-klasse tot de nieuwste Corvette.

In eerste instantie was het plan om van dit platform gebruik te maken. Een BMW M4 of iets in die categorie interesseerde me wel. Scrollend door het platform zag ik bedragen variërende van 50 tot 70 dollar per dag. Prima prijsjes, zou je denken.

Na een account aanmaken werd ik minder enthousiast van het platform. De verplichte autoverzekering maakte het huurproces honderden dollars duurder. Daarnaast moet je een borg betalen, ik heb bedragen. van 750 dollar voorbij zien komen.

Wat me nog het meeste tegenhield was het feit dat je achteraf voor discussies kan komen te staan met eigenaren. Op het internet las ik reviews van mensen die na afloop van de huurperiode discussies hadden over schades die volgens de eigenaar waren veroorzaakt voor de huurder. Vervolgens ben jij je borg kwijt en kun je achteraf met een Amerikaan gaan ruzie maken over wie er gelijk heeft of niet. Had ik geen zin in, dus heb ik Turo gelaten voor wat het is. Door naar de gebruikelijke autoverhuurmaatschappijen.

De Autoblog redactie

Op de redactie zijn de meningen verdeeld. @wouter geeft aan altijd voor een Amerikaan te kiezen die je niet in Europa bij de merkdealer kan kopen. Denk aan een Cadillac Escalade of een Corvette. Ook @willeme trok wit weg toen hij mijn idee hoorde. Prima keuze hoor ik hem zeggen, maar ook hij had voor wat anders gegaan. Eigenlijk had ik alleen hoofdredacteur @michaelras aan mijn zijnde. “Briljante keuze voor het fileverkeer in LA”. Dank je Michael. Tenminste nog iemand die me niet voor gek verklaart!

Want om de roadtrip een twist te geven koos ik voor een elektrische auto. Ik wist van tevoren dat ik duizenden kilometers ging rijden. Een auto op benzine is dan een stuk makkelijker. Bovendien zijn de benzineprijzen in de VS een stuk gunstiger dan in Nederland, dus voor het financiële plaatje hoef je het ook niet te doen (kom ik later op terug!). Ach, wat is het leven zonder uitdagingen.

Tesla Model Y huren

Via Hertz kun je gegarandeerd een Tesla Model Y huren. De meeste huurauto’s hebben een categorie en je krijgt bij aankomst de gekozen of een vergelijkbare auto. In het geval van de Tesla is het een gegarandeerde auto. Ik wist van tevoren wat ik kon verwachten. Nu is een Tesla verreweg de beste EV voor een roadtrip. Toegang tot Superchargers (staan in de VS nog niet open voor andere merken), slimme software in de navigatie, prima range. Een Tesla Model Y huren. Ja, ik durfde hem wel aan. Bovendien is @nicolasr na al die weken nog steeds lyrisch over zijn Model S.

Aangekomen op de internationale luchthaven van Los Angeles stond ‘ie klaar op een zonnige zaterdagochtend. Een glimmende zwarte Tesla Model Y Long Range. Dit is de uitvoering met twee elektromotoren, vierwielaandrijving, een theoretisch rijbereik van 565 km, een 75 kWh accupakket en 441 pk aan vermogen. Het gehuurde exemplaar was daarnaast uitgerust met de volledige Autopilot. Dus daar kon ik ook mee spelen!

De auto had 34.000 mijl op de teller staan toen ik hem kreeg. Ik zag en merkte meteen al dat dit geen vers exemplaar was. Rondom zat velgschade en op sommige plekken had de lak losgelaten. Gelukkig had ik een all risk verzekering om verrassingen achteraf te voorkomen. Kom ik ook later op terug.

In het interieur trilde met name de achterbank tijdens het rijden. Gedurende de roadtrip reed ik dan ook met de achterbank plat omdat ik anders gek werd van het getril. Tesla’s, met name vroege exemplaren, hebben niet de meest briljante afwerking. Dat wist ik van tevoren, dus heb ik me daar verder niet aan gestoord.

Op pad

Gedurende de roadtrip heeft de Tesla alle weersomstandigheden meegemaakt. Van 26 graden in het zonnige Los Angeles tot -3 in een besneeuwd Mammoth Lakes tussen de wintersportgangers. De veelzijdigheid van deze reis laat je meteen met verschillende aspecten van elektrisch rijden kennismaken. Want zoals je wellicht weet hebben bepaalde weersomstandigheden nogal invloed op de batterij van de auto.

Los Angeles was duidelijk de stad waar de Tesla Model Y het beste tot zijn recht kwam. Dramatisch langzaam rijdend verkeer liet ik aan Autopilot over. De airco blaast koude lucht in mijn gezicht en tussen het autorijden door kan ik genieten van de omgeving. De temperatuur in LA was 26 graden op z’n warmste, maar kwam gemiddeld uit op zo’n 22 graden. Het was al wat later in het jaar, dus ’s avonds koelde het wel af naar een graad of 16.

Ik beschrijf het weer zo uitgebreid om je inzage te geven in het rijbereik van de elektrische auto. Tesla heeft een goede reputatie als het gaat om efficiëntie van de accu en dit maakte de auto ook waar. De batterij Superchargen tot 100% betekende een rijbereik van 480 kilometer. En 450 kilometer was echt wel te doen.

Superchargen is kinderspel aan de westkust. Ze staan overal en vaak zijn het de rappe 250 kW laders. De mooiste lader kwam ik tegen in Santa Monica, met zelfs een Tesla-gebouw. In dit gebouw waren toiletten (alleen toegankelijk voor Tesla-rijders) en een snoepautomaat voor een snelle snack. Op deze locatie (1425 Santa Monica Blvd, Santa Monica, CA 90404) stonden maar liefst 62 Superchargers en het was nog goedkoop ook. Tesla werkt met variabele laadtijden, rond een uur of 23:00 stond ik er voor 0,24 dollarcent per kWh te laden. Dat is geen drol natuurlijk.

Range stort in

Als er iets is waar elektrische auto’s niet goed in zijn is het op hoge snelheid rijden. Je krijgt me wel in een EV, maar je krijgt het doorrijden er niet uit. Dit gedeelte van de tekst slaat op Highway 395. Een stuk Californië waar je ogen allerlei landschappen te zien krijgen. Zitten ook stukken tussen waar je nauwelijks telefoonbereik hebt en geen hond tegenkomt.

We hadden op die dag een rit van zo’n 700 kilometer op de boeg, dus ik trapte het stroompedaal lekker in. De strategie: lekker trappen, snelladen tot 70 of 80 procent, weer gassen en door naar de volgende Supercharger. Met langzaam rijden had het ongetwijfeld een stuk slimmer geweest. Maar op deze manier kon ik vaak genoeg stoppen om de benen te strekken én om niet in slaap te vallen met de soms ellenlange wegen in niemandsland. Op dit soort momenten zat er niet meer dan 200 kilometer rek in de batterij. Dat was geen verrassing. Het doorrijden zat goed ingecalculeerd in de volgende laadstops en ik had nog lol ook. Gelukkig geen Highway Patrol tegengekomen, anders had ik het haasje geweest. Living on the edge..

Niet sneller laden dan 75 kW

Naast rijden op een hogere snelheid vinden EV’s nog iets niet leuk: kou! In het winterse Mammoth Lakes en de omgeving nabij Lake Tahoe vroor het flink. Hoewel de auto elke keer optimistisch de 300 mijl actieradius communiceerde met een volle batterij, snoepte de Tesla per kilometer er meer range van af in vergelijking met gunstigere weersomstandigheden.

Daarnaast moet je er bewust van zijn dat laden van een elektrische auto langzamer kan gaan. Ik ging ergens eten en dat was in de buurt van een Supercharger. Het was een uur of 19:00. Bij de Supercharger stond een kerel met een oranje hesje. Een medewerker van Tesla, zo bleek. Hij attendeerde Tesla-rijders erop dat het laden minder snel verliep door de kou. Het was een 150 kW lader, maar sneller dan 75 kW zat er niet in. Toch grappig dat er dan een persoon in weer en wind bij de lader staat om dit aan mensen te vertellen. Ik bedankte hem voor de info en wenste hem succes met de kou.

Terug in de stad

Na een paar mooie dagen in de bergen ging onze Tesla roadtrip weer naar de stad. Volgende halte: San Francisco. Het was een paar dagen voor de aankondiging van de Cybertruck en op Reddit zag ik al dat er prototypes waren gespot in de stad.

Echt waar. Ik heb er alles aangedaan om er eentje in het wild te kunnen spotten voor jullie, maar helaas. Ondergetekende is zelfs zo gek geweest om Tesla HQ te bezoeken in Palo Alto, in de hoop de Cybertruck te zien. Helaas. In een nabijgelegen dealer in San Jose hadden ze er wel eentje staan, maar ik wilde de auto spotten in het wild en niet in een showroom.

Kosten

De huurauto

Jullie willen natuurlijk weten wat het gekost heeft. Ik was er zelf ook wel benieuwd naar. We beginnen met de huurauto. Dit betrof zoals gezegd een Tesla Model Y Long Range met ongelimiteerde kilometers voor een periode van 14 dagen.

Bij de huurovereenkomst heb ik gekozen voor een paar extra’s, zoals een All Risk verzekering en pechhulp. Want ja: met 5.000 km voor de boeg weet je nooit wat er kan gebeuren. Die All Risk verzekering was overigens de moeite, want de voorruit is door een steentje gesneuveld en groeide gedurende de rit uit tot een flinke scheur. Winning!

Laadkosten

Hertz bracht 1.088 dollar in rekening voor de huurauto. Dat is omgerekend 1.005 euro, of 71 euro per dag. Is dat veel? Daar zal iedereen anders naar kijken. Ik vind het prima voor een auto met stoelverwarming, een zeer geavanceerde cruise control (Autopilot), lekker veel ruimte, geen kilometerlimiet en een goede autoverzekering. Je mag er zeker het jouwe van vinden.

Gaan we door naar de reiskosten. Geen benzine, of diesel, maar stroom. Hertz heeft het netjes op een aparte factuur aangeleverd. Want inderdaad, geen gedoe met laadpassen of iets dergelijks. Het laden via de Superchargers komt als één factuur via de verhuurmaatschappij binnen op de mail. Wel zo overzichtelijk!

We hebben 5.230 kilometer gereden. Er zijn 23 laadstops gemaakt. Dank je misschien: ZO DAS VEEL. Maar daar zitten ook zeer korte stops tussen van bijvoorbeeld 30 naar 45 procent laden (5 minuten). De duurste laadstop was 24,44 dollar in Livermore, CA. De goedkoopste was 7,03 dollar in Visalia, CA. Bij elkaar opgeteld kom je op een rekening van 338 dollar voor het laden. Dat is omgerekend 312 euro en 51 cent. Reken je dat weer naar de gereden afstand kom je uit op 16,73 eurocent per kilometer.

Ik vind het een keurige score. Is het wereldschokkend goedkoper dan een benzineauto? In de Verenigde Staten niet. Nu waren we in Californië, met toch wel één van de duurste benzineprijzen van het land. De prijzen bedroegen tussen de 1,35 euro á 1,45 liter per liter voor benzine. Met een zuinige auto had je wellicht goedkoper per kilometer kunnen rijden dan de Tesla.

Conclusie

Door naar de conclusie. Als ik dezelfde reis nog een keer zou maken, zou ik dan weer voor een elektrische auto kiezen? Nou, laat ik het zo zeggen. Ik zou hem niet laten staan. Ondanks de beroerde afwerking van dit specifieke exemplaar, is een Tesla een prima reisauto. Het laden gaat snel, een elektrische aandrijflijn is superieur in de stad en er zitten leuke snufjes op de auto die ik als tech nerd wel kan waarderen.

Ik heb de vraag ook voorgelegd aan mijn vriendin. Ze vond het bijzonder relaxed en is fan van elektrisch rijden. Auto’s interesseren haar geen reet. Als het geluidssysteem maar goed is, de rit comfortabel is en de reiskosten niet exorbitant hoog zijn. Kortom, het huren van een Tesla Model Y kreeg in elk geval haar stempel van goedkeuring.

Relaxed of irritant?

Met een elektrische auto op vakantie, relaxed of irritant? Ik heb het als relaxed ervaren. Geen enkel moment is er sprake geweest van range anxiety, geen enkel moment dacht ik: ik heb nu een verbrandingsmotor nodig. Alleen op de leuke bergwegen miste ik mijn BMW M2 Competition uit de Autoblog Garage.

Dezelfde reis met een niet-Tesla aandurven in de Verenigde Staten zou ik niet aanraden. Dan bezorg jij jezelf een hoop huiswerk met het uitzoeken van laadpunten en dergelijke. Een Tesla doet het huiswerk voor jou en er zijn Superchargers zat in het land. In Europa is dat een ander verhaal.

Voor eenzelfde reis in Europa met een elektrische auto vind ik drie speerpunten het belangrijkste, naar aanleiding van deze reis.

Tenminste 450 km realistische actieradius

Meer dan 200 kW snelladen met een goede laadcurve

400 pk of meer please, want autorijden in een zware EV moet wel leuk blijven

Zou een EV niet aan dit lijstje voldoen, dan toch maar een benzine of diesel. Dit was mijn spreekbeurt over 5.000 km in een Tesla in de Verenigde Staten. Vragen? Stel ze hieronder!

