Elon Musk wil dit jaar nóg een record breken

Als het gaat om afleveringen.

Asl er één merk de gemoederen bezig kan houden is het Tesla wel. Naast uitgesproken voorstanders (de fansla’s) en tegenstanders (de plofmotorfetisjisten) zijn er een heel heleboel autoliefhebbers die alle gecreëerde consternatie om het merk kunnen waarderen.

We kunnen zeggen wat we willen, maar saai is het absoluut niet bij het Amerikaanse automerk. Niet in de minste plaats door hun grote heerser, de heer Elon Musk. De beste man hoeft nauwelijks reclame te maken voor zijn auto’s zoals traditionele automerken dat wel (moeten) doen. Enkel een tweet (via Twitter) is voldoende om het nieuws de wereld in te helpen.

Als dat niet het geval is, kunnen we er altijd van op aan dat hij interessante mailtjes stuurt naar zijn personeel, die onderschept worden door de media. In dit geval het Australische Business Insider. Die hebben de beschikking weten te krijgen over een interne email (geen brief, Tesla doet niet aan papier) die Elon Musk verstuurde naar zijn werknemers:

“As of yesterday, we had over 50,000 net new orders for this quarter. Based on current trends, we have a good chance of exceeding the record 90,700 deliveries of Q4 last year and making this the highest deliveries/sales quarter in Tesla history! If we rally hard, we can do it!”

Tesla kan wel een duwtje in rug gebruiken. De aandeelprijs van de elektrische autobouwers is weleens hoger geweest. Sterker nog, met 191 dollar is de aandeelprijs nog nooit zo laag geweest zijn 2016. Dat is 39 dollar lager dan de 230 dollar per aandeel die Apple bood in 2013.

Het geeft in elk geval aan waar de prioriteiten voor het merk liggen. De Model 3 is nu de hipste auto van het moment en wordt zeer goed verkocht. Op veel markten zelfs beter dan traditionele concurrenten als de BMW 3 Serie en Mercedes-Benz C-Klasse. Qua verkoopcijfers kan de Model 3 zich dus meten met de concurrentie, maar qua bouwkwaliteit en klanttevredenheid absoluut niet. De auto heeft te maken met betrouwbaarheidsissues die ook nog eens slecht worden afgehandeld.