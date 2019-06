Nederlandse prijs 580 pk sterke Maserati Levante bekend!

Natuurlijk, het is geen koopje, maar dan heb je wel een Italiaanse volbloed met bijna 600 briesende paarden.

De Nederlandse verdeler van Maserati heeft zojuist de prijzen van de twee topmodellen van de Levante onthuld. Het absolute vlaggenschip, de 580 pk sterke Trofeo, is uiteraard het model waarnaar de meeste aandacht uitgaat, maar de GTS met 530 pk mag absoluut niet over het hoofd worden gezien.

In Nederland kost de Maserati Levante Trofeo precies 241.900 euro. Met deze prijs zit de krachtigste Levante ruim onder de prijs van concurrenten als de Lamborghini Urus, Bentley Bentayga W12 en de Rolls-Royce Cullinan. De Urus, de goedkoopste van het stel, kost bijvoorbeeld minimaal 280.000 euro. De Porsche Cayenne Turbo is dan weer bijna een halve ton goedkoper.

De Maserati Levante Trofeo wordt aangedreven door een guitige 3,8-liter twin-turbo V8, die zoals gezegd goed is voor 580 pk en liefst 730 Nm aan koppel. De Trofeo schiet in minder dan 4 seconden naar de 100 km/u en heeft een topsnelheid van 299 km/u. Uiteraard is hij qua looks de meest sportieve van de familie.

De Trofeo komt in Nederland overigens ook als exclusieve Launch Edition op de markt. Dit model, waarvan er voor Europa slechts 50 stuks worden gebouwd, is verkrijgbaar in drie zeldzame kleuren en krijgt een interieur met contraststiksels. Hij kost hier wel iets meer: 262.000 euro om exact te zijn.

Levante GTS

De Maserati Levante is vanaf vandaag ook verkrijgbaar als GTS. Dit model heeft dezelfde V8 als de Trofeo, maar in dit geval produceert hij 530 pk en 730 Nm. De GTS is duidelijk minder ruig en richt zich dan ook meer op het comfort. In Nederland kost de auto tenminste 221.800 euro.

Opmerkelijk is overigens wel dat beide modellen minder vermogen hebben dan aanvankelijk werd beweerd. Zo had de Trofeo 590 pk moeten hebben en de GTS zelfs 550 pk.