Binnenkort kun je samen opladen in de Tesla-bar

Ook stekkeren kan gezellig zijn.

De actieradius is eigenlijk nog steeds de grootste valkuil als het gaat om elektrische auto’s. Al bereiken sommige merken al de 500 km-zone, er komt een moment dat je de auto aan de stekker moet hangen. Er zijn manieren om relatief snel weer een volle lading te hebben, maar zo snel als benzine in je auto gooien is (nog) onmogelijk met een elektrische wagen. Grote kans dus dat je iets moet verzinnen om te doen op de locatie waar je de auto aan de laadpaal hebt staan. Hulp is nabij: Tesla brengt ons een Drive-In Supercharge Restaurant.

Elon Musk tweette al over het idee begin januari. Hij wou graag een oplaadpunt samenvoegen met een retro-drive-in met rock’n’roll-muziek, rolschaatsen en algemene retro-styling die moet doen denken aan de VS halverwege de vorige eeuw. Elon is niet vreemd van een beetje gekte, dus het ‘Supercharge-Restaurant’ wordt werkelijkheid. Uit een grondaanvraag die Tesla deed blijkt dat de locatie al bekend is: de stekkerbar komt dus echt. En waarschijnlijk al vrij snel.

Zoals verwacht is die locatie in de VS, in Santa Monica om precies te zijn. Dit US-diner-project is momenteel uitbesteed aan alleen Santa Monica, maar in de rest van de VS zit er bij meer Superchargers een ‘convenience-store’, die ervoor zorgt dat je tijdens het opladen van je Tesla je niet hoeft te vervelen. Tesla heeft momenteel al 1.100 oplaadpunten gebouwd, verspreid over Noord-Amerika, Europa, Azië en het Midden-Oosten. Qua netwerk zit het bij Elon’s bedrijf dus allemaal wel snor. Nu hopen dat de Model 3 productie een zetje in de rug krijgt en dat momenteel meer mensen mogen genieten van elektrisch rijden op zijn Musks. (via autoblog.com)