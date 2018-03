Eerste Ford GT zet voet op Belgische grond

Onze zuiderburen zijn een lekkere dikke auto rijker.

De reïncarnatie van de legendarische Ford GT weet al sinds zijn onthulling in 2015 constant aandacht te trekken. De auto wordt momenteel in beperkte oplage gebouwd en alleen een select groepje bekendheden mag er eentje in ontvangst nemen. Denk bijvoorbeeld aan de GT van John Cena (incl fittie) of de extra speciale ‘medewerker-livery’ die CEO Raj Nair op zijn GT heeft laten spuiten.

Ze worden echter ook de grote plas over gestuurd en de fortuinlijke Europeanen die Ford geselecteerd heeft, beginnen hun exemplaren binnen te krijgen. De eerste was er eentje voor de gehandicapte coureur Jason Watt, hij opteerde voor een Gulf-kleurstelling. Onze zuiderburen mogen zichzelf ook rekenen tot GT-bezitter: de Belgische coureur Loïc Deman heeft de sleutels voor zijn super-Ford ontvangen. De reden waarom het merk Deman selecteerde voor de supercar wordt niet duidelijk, maar coureurs zijn sowieso aantrekkelijk volk voor Ford om auto’s aan te verkopen. Misschien dat de affiniteit met The Blue Oval daar los van staat.

Quelle surprise: ook Deman opteerde voor Gulf-blauw. De GT werd in een enkele kleur geleverd maar Deman zegt zelf dat hij er ook een iconische Gulf-kleurstelling van wil maken. Op zich lekker historisch verantwoord, maar niet heel origineel dus. Nu hopen dat de Belgen onder ons binnenkort de kans krijgen om hem te spotten, Autojunk staat in ieder geval open voor jullie.