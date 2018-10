Bizar: brandweer treft gezonken Mercedes aan in Spijkenisse

Een wasbeurtje is niet overbodig.

De brandweer is ’s Nederlands manusje-van-alles. Naast het blussen van branden, waarmee vanwege de naam de eerste associatie met de brandweer is, rukken de lieden uit voor auto’s openknippen na een ongeval of als er een kat uit de boom gered moet worden. Op locatie komen laat ook zien dat een zekere mate van Verstappenisme nodig is. En oh ja, ook op de bodem van de diepe wateren is de brandweer je redder in nood. Denk aan drenkelingen, of het opvissen van Mercedessen in rivieren.

Voor al dit harde werk moeten brandweerlieden een flinke training doorstaan, waaronder duiktrainingen. In Spijkenisse was de brandweer aan het trainen, maar ineens was er behoefte aan ‘echt’ brandweerwerk. Er lag een auto op de bodem van het water, die zo snel mogelijk eruit getakeld werd. Het betrof wederom een Mercedes, dit keer een A-Klasse (W176). De foto’s spreken voor zich: de auto ligt hier al een tijdje.

Er is geen definitieve oorzaak bekend, wel is de auto als gestolen opgegeven. Dat was afgelopen november, bijna een jaar geleden dus. Waarschijnlijk had een deelnemer aan clandestiene activiteiten een (vlucht)auto nodig die vervolgens gedumpt moest worden. Gelijk komen er dan flashbacks aan de Jon Olsson-RS6 van weleer, wederom is het doodzonde om een auto zo terug te vinden. Maar ja, nieuwe auto’s lijken soms makkelijker open te gaan dan oudjes. Voorkomen, of de kans tot diefstal beperken, doe je zo.

Image-credit: Media-TV