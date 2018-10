BMW komt met meer zes-in-lijn motoren

Kijk, dat zijn de betere berichten.

Het is een typische BMW motor: de zes-in-lijn. Het Duitse merk heeft halsstarrig aan dit concept vast gehouden, net als achterwielaandrijving. Het is de overtuiging van BMW dat er geen motor zo mooi loopt als een zes-in-lijn. Dat klopt overigens ook. Maar aan de andere kant is een zes-in-lijn ook een drama. Dat komt voornamelijk door de afmetingen. Het is een enorm lange motor. Een V6 of V8 is veel korter en daardoor makkelijker in een motorruim te plaatsen. Toch mogen we BMW dankbaar zijn voor het feit dat ze de motor nog leveren, want in tijden van downsizing en alternatieve aandrijflijnen is er telkens minder plaats voor een dergelijke motor.

Vanwege de introductie van de WLTP is BMW bezig geweest om hun huidige zes-in-lijn te verbeteren. Het is nog altijd een 3.0 liter motor. De eerste generatie (N54) ervan kwam in 2006 op de markt. De tweede generatie (N55) werd in 2009 geïntroduceerd en sinds 2015 werd de derde generatie (B58) op de markt gebracht, de motor die je ziet op de afbeeldingen hieronder. Het is de ‘B58‘ die een paar wijzigingen ondergaat en vanaf nu ‘B58TÜ1’ heet. Het doel was om de motor zowel krachtiger als zuiniger te maken.

De vullingsgraad werd verhoogd door nieuwe injectoren te gebruiken, met een inspuitdruk van 350 bar. Volgens BMW moeten deze injectoren ervoor zorgen dat de motor onder WLTP-waarden beter presteert. Verder werden er andere materialen toegepast om het gewicht naar beneden te krijgen. Er komen twee varianten van deze motor, de B58TÜ1-ML en B58TÜ1-OL. De eerste variant levert 340 pk en 450 tot 500 Nm aan koppel. De B58TÜ1-OL doet daar een schepje bovenop en levert 374 of 388 pk aan vermogen en 500 Nm trekkracht. Vooralsnog is er niet voor gekozen om de motor te voorzien van elektrische assistentie, zoals Audi wel bij veel motoren doet. De motor is er overigens wel op voorbereid. Dus als de eisen nóg stringenter worden, kan BMW alsnog de zes-in-lijn leveren.

De B58 is een van de weinige motoren die in zo veel verschillende segmenten geleverd wordt. Je kunt nog altijd een 1 Serie met de zescilinder nieuw bestellen. Sterker nog, op de X1, X2, i3 en i8 na zijn alle BMW’s leverbaar met de zes-in-lijn.