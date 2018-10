Hoeveel heb jij over voor een Volkswagen met vleugeldeuren?

En nee, deze vleugeldeuren komen niet van een knutselaar.

Het coole Volkswagen is een ding van het verleden. VAG is tegenwoordig zo groot dat het merk Volkswagen zelf een soort ‘doe maar normaal, dat is al gek genoeg’-verhaal wordt. Daarmee zijn de enige twee écht coole VW’s van de afgelopen jaren de hete Golfs en de Arteon (rijtest). De rest is een afspiegeling van de gewone man. Die willen tegenwoordig enkel ‘normale’ auto’s. De saaiheid van Volkswagen is aan de doorsnee persoon te wijten.

Het is echter nog niet zo lang geleden dat VW een best interessante auto op de markt zette. Een ecoridder, maar eentje die dat op een bijzondere manier deed. We hebben het over de XL1. Een druppelvormige auto die zo klein is dat je hem bijna in je zak kunt steken. Met de lange Speedtailvormige achterkant, de gesloten wielkasten en de vleugeldeuren (dat is kennelijk heel futuristisch en cool, of zo) is het een auto die lijkt op niks wat VW ooit op de weg heeft gezet.

Het kan zijn dat je nog nooit van deze auto hebt gehoord, terwijl het best een cool ding is. Wat zijn de redenen om een XL1 te kopen? Zijn verbruik: het is een plug-in hybride, die samen met het lage gewicht (795 kg) en de aerodynamica (Cw-waarde van 0.19, één van de laagste waardes ooit) een piepkleine motor heeft. Dit alles zorgt voor een theoretisch verbruik van 0.9 liter/100 km. Superzuinig! Oh ja, en deze auto had in 2014 al cameraspiegels. Daarmee zou je zeggen dat Audi noch Lexus dat mag claimen, het werd ook al aangehaald in het Lexus-artikel. Daar werd ook besproken dat de XL1 een flop was.

Er zijn dus voldoende redenen om een XL1 niet te kopen. Allereerst: dat kleine blokje. Dan denk je misschien aan een 1.0 liter driecilinder uit de Up! met zo’n 75 pk. Nee, het is een tweecilinder TDI met 48 pk. Dat gekoppeld aan een plug-in elektromotor met zo’n 27 pk, maar dat maakt het totaal nog minder dan die 75 pk. Goed, het ding heeft geen grote motor nodig, maar dit kleine aggregaat zorgt ervoor dat de XL1 van 0 naar 100 gaat in 12 seconden en doorgaat tot slechts 160 km/u. Niks om over naar huis te schrijven, dus. Het blokje is niet het enige wat klein is: de auto an sich is ook miniscuul. Er kunnen twee mensen naast elkaar in zitten, maar die mensen hebben het zeer knus. Ook je bagage moet daardoor niet veel meer zijn dan één weekendtas. De vleugeldeuren maken het kleine deurgat nóg kleiner waardoor instappen ook enige lenigheid vergt. Vergeleken met de XL1 is een gemiddelde Ferrari een Ford Excursion. De term ‘niet handig voor de boodschappen’ is een understatement: de XL1 is een zeer onpraktische auto.

Het grootste probleem is echter de prijs. Hulde voor het inzien van de humor, de 1 op 111 verbruikende XL1 kostte nieuw 111.000 euro. Dan zet je dus een dieselauto voor de deur die niet te gebruiken is voor dagelijkse taken, tenzij je voor die taken geen bagage nodig hebt.

De XL1 is daarom zeldzaam. Bijna niemand was zo gek te krijgen om deze one-trick-pony aan te schaffen. Een Engelsman was dat wel, bij Silverstone Auctions, waar je ook de Jay Kay collectie kunt aanschaffen, staat een linksgestuurde XL1 te koop. Minder dan 100 mijlen (160 km) op de teller en de auto is uiterst zeldzaam: 200 stuks zijn er gebouwd. Je raadt het al: de auto is nog steeds reteduur. 95.000 tot 115.000 pond (107.000 tot 130.000 euro) is de VW naar verwachting nog waard. Hij is dus minimaal 4.000 euro afgeschreven of maximaal 15.000 euro méér waard geworden. Nog steeds eentje waar je goed over moet nadenken.

Het moge duidelijk zijn dat dit superzuinige aero-monstertje geen commercieel succes was. Een investering is het wellicht wel, hij past in ieder geval in elke garage. De XL1 bood overigens een perfecte basis voor de XL-Sport Concept, waar de lichte basis aangedreven werd door een Ducati-blok. Die hadden we liever op de markt zien komen, maar Dieselgate zorgde ervoor dat de zuinige variant een slimmere zet was.