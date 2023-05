Hahaha: mafkezen maken Pacifica MPV met 1.533 pk

De Speedkore Pacifica is een briljant antwoord op een vraag die bijna niemand stelde.

Dodge is een beetje een geplaagd merk. Er was ooit een heuse invasie aangekondigd voor de Europese markt, om te kunnen concurreren met de Zuid-Koreaanse Daewoo’s (die ze Chevrolet noemden). Dat plan faalde (voor zowel Dodge als Chevrolet) en Dodge ging vervolgens Muscle Cars bouwen als de Charger en Challenger, waarvan de Hellcats het dikst zijn met hun 6.2 liter grote supercharged V8’s.

Er was online een running gag dat enige auto uit de Chrysler-groep die de motor nog niet heeft, de Pacifica is. Dodge heeft namelijk de neiging om die dikke motoren in allerlei auto’s te lepelen. De Dodge Durango Hellcat en Jeep Grand Cherokee Trackhawk hebben die V8 immers ook.

Speedkore Pacifica

Dus waarom dan niet in de Pacifica? Dat zou toch wel een geweldig afscheidsmodel zijn voor die motor? Want iedereen weet dat die enorme achtcilinder met eveneens enorme mechanische compressor een schitterend geluid maakt, maar ook een dode taal spreekt.

Ondanks dat iedereen een Pacifica Hellcat een geweldig idee vindt, weet iedereen ook dat het platform dat niet toelaat. Dus hadden wij ‘m alweer uit ons hoofd gezet. Maar wat blijkt, hij gaat er toch komen. Alleen niet van Chrysler zelf. Dit is namelijk de Chrysler Pacifica Hellcat ‘Baba Yaga’ van de firma Speedkore.

Speedkore is een begenadigd bouwer van hoogstaande restomods en tuningsprojecten. Zeker als het gaat om heel erg veel vermogen en een laag gewicht, is Speedkore jouw vriend.

Maar hoe hebben ze die V8 er dan in gelepeld? Alle modellen met de 6.2 hebben namelijk de motor in lengte liggen en de aandrijving naar achteren of vierwielaandrijving in het geval van de 4×4’s. Hoe het precies met de layout, zegt Speedkore niet.

Lilith-pakket

Wel dat ze de motor voorzien hebben van het ‘Lilith’-pakket. Dat zijn een serie upgrades (waaronder een biturbo-setup) waarmee je het vermogen kunt opkrikken. In plaats van 707 pk heb je nu meer dan het dubbele. Ja, meer dan het dubbele. Er ligt namelijk 1.533 pk onder de kap. No way dat deze auto nog gewoon voorwielaandrijving heeft. Dan heb je nog bij 300 km/u wielspin.

Niet alleen is er een enorm surplus aan vermogen, maar is er ook minder gewicht. En het gaat niet eens om 20 kilogram door het deleten van een airco en navigatiesysteem. Nee, de Speedkore Hellcat MPV is dik 450 kilogram lichter. Dat zet tenminste zoden aan de dijk. Dat hebben ze gedaan door de complete carrosserie van carbon te maken, onder andere.

Verwacht ook zeker niet een al te comfortabel interieur, overigens. Volgens Speedkore is de auto bedoeld voor de betere trackdays, wat impliceert dat straatgebruik misschien weleens niet tot de mogelijkheden behoort. Maar de Espace F1 heeft in elk geval een waardige opvolger gekregen!

