Deze 14 ‘supercars’ stegen (nog) niet in waarde

Dus doe daar je voordeel mee!

Een nieuwe maand, een nieuwe super Porsche. In dit geval de 911 GT2 RS: nu al uitverkocht en de eerste worden al met een flinke marge aangeboden op het internet. We kunnen bijna een standaardbericht plaatsen. Nieuwer, sneller, lichter en duurder. Maar om dat ‘duurder’ hoef je je geen zorgen te maken, want over twee jaar verkoop je hem voor het dubbele. Moet je er niet in gaan rijden, maar toch. De (sport)auto is op dit moment nog altijd een populair beleggingsobject. We kunnen daar alles van vinden, maar het is nu eenmaal zo. Alle supercars die in kleine oplage gebouwd zijn, lijken enkel te stijgen in prijs.

Nu is onze vraag: klopt dat eigenlijk wel? Want dan zou het leven er heel simpel uitzien: koop alles wat in je budget ligt en zie je geld groeien. Nee, sommige auto’s zijn niet duurder geworden. Daarom gaan wij vandaag op zoek naar speciale sportwagens en supercars die flink onder de nieuwprijs worden aangeboden.

TVR Tuscan Speed Six

Nieuwprijs in 2001: 105.000

Prijs in 2017: € 40.000 km (2003, 20.000 km)

We beginnen met deze Blackpool Bomber. We kunnen er een boom over opzetten of het wel een echte supercar is. Even nagaan. Bizar uiterlijk? Uitstekende prestaties? Belachelijke betrouwbaarheid? Oorverdovend geluid? Rol in een actiefilm? Dat is vijfmaal een volmondig ‘ja’. De TVR Tuscan was de TVR voor het nieuwe millennium. Wat ze hebben gedaan is knap: een buitenissig, herkenbaar design met een geheel eigen motor. Helemaal perfect was de Tuscan niet, maar hij leverde datgene wat je mag verwachten. Een TVR met een lage kilometerstand vinden kan nog even duren, want de gemiddelde TVR rijder maakt toch een partij kilometers! Er zijn genoeg exemplaren met meer dan een ton op de klok. Het is een obscure keuze, maar als je spektakel wilt op vier wielen dat waarschijnlijk nog wel ietsje gaat stijgen in waarde, kijk niet verder. Zo worden ze niet meer gebouwd.

Jaguar XKR-S (X150)

Nieuwprijs in 2012: € 195.000

Prijs in 2017: € 70.000 (2013, 15.000 km)

Heh? Zo goedkoop? Jazeker! En het was niet de enige. Op een of andere manier kijkt iedereen langs deze Jaguar. Ergens is zo’n smurfblauwe Jag met spoiler gewoon gaaf. De XKR-S is een XKR waarbij alles even een tandje strakker is aangedraaid. Ja, het is geen chique Jaguar, maar dat was de intentie ook niet. Dikke bumpers, grote spoilers en 550 onstuimige paarden. Goed recept. Vinden wij althans, want de koper lijkt er niet op zitten te wachten. De XKR-S (rijtest) wordt voor schandalig lage bedragen aangeboden. Houd wel een bedragje achter voor banden en benzine: lust ‘ie heel graag.

Lotus Esprit V8-SE

Nieuwprijs in 1999: € 115.000

Prijs in 2017: € 78.000 (1999, 6.000 km)

Ein-de-lijk. Het heeft even geduurd, maar eindelijk lijken de V8-varianten van de Lotus Esprit in de lift te zitten. De V8 kwam pas laat in de carrière van de Esprit, maar de ‘916’-motor was het blok dat de auto altijd verdiende. 350 pk klinkt niet bijzonder veel, maar de Esprit V8 was erg licht. 400 Nm is evenmin indrukwekkend, echter, dit leverde de V8 bijna altijd. De pièce-de-resistance van de auto is toch wel het onderstel, dat nog altijd als magistraal omschreven mag worden. Exemplaren met het stuur aan de goede kant zijn wat lastig te vinden, maar voor 50 mille heb je een prima exemplaar. Geef je iets meer uit, heb je een bijna nieuw exemplaar.

BMW M3 CSL (E46/2S)

Nieuwprijs in 2004: € 127.000

Prijs 2017: 95.000 (2003, 45.000 km)

De M3 CSL lijkt nog te stammen uit een tijd waarin investeerders zich nog niet op auto’s hadden gestort. Net als bij TVR’s valt op dat er redelijk wat exemplaren zijn die al veel kilometers op hebben zitten. Terecht, want het is een van de meest geslaagde analoge sportcoupé’s van zijn tijd. Waar zijn tijdsgenoot, de Porsche 996 GT3 RS, al bizar duur geworden is, blijft de M3 CSL enigszins verstoken van ridicule prijsstijgingen. Waarom is ons vreemd. De M3 CSL is namelijk één van de beste auto’s die de Motorsport-afdeling van het Beierse merk heeft gebouwd. Om met Barney Stinson te spreken: it’s legendary!

Maserati GranTurismo MC Stradale

Nieuwprijs in 2011: 235.000

Prijs in 2017: € 115.000 (2012, 6.000 km)

Soms vraag je je af: “Waarom doet een fabrikant dit?”. De GranTurismo is weliswaar een coupé, het is technisch gezien gewoon een Quattroporte, minus twee deuren. Een Duoporte, zo u wil. Als GT is het een excellente auto: stijlvol, ruim, comfortabel en aristocratisch. Voor het spectaculaire werk moet je naar Ferrari gaan. De MC Stradale is qua intensiteit gelijk aan een Ferrari. Je zit in racekuipen, er is geen achterbank, de gordels zijn 6-punts harnassen. De motor is gekieteld en produceert meer geluid dan vermogen. Niet dat 450 pk weinig is, het klinkt echter als meer. Eigenlijk is dit een M3 CSL, alleen dan van Maserati. Dus moeten we er (nog) meer van houden. Wij wel, het kopend publiek niet. Voor de helft van de nieuwprijs voeg je deze exoot aan je collectie toe.

Dodge Viper SRT-10 ACR (ZBII)

Nieuwprijs in 2008: 150.000 (non-ACR)

Prijs in 2017: 118.000 (5.000 km)

Ok, wat is goed voor de restwaarde? Een lichtgewicht straatracer op basis van een uit huis uit brute sportwagen lijkt het goed te doen. In dat geval zal de Dodge Viper SRT-10 ACR een vermogen moeten kosten. Maar omdat het een Amerikaan is en de plastics niet fijn zijn om te aaien, laat iedereen deze reuzendoder links liggen. Ja, reuzendoder. De ACR is namelijk een bizar snelle auto. Dankzij de enorm sterke V10, de superieure handling en bizarre downforce is het een uiterst capabel supersportwagen. Zowel in rechte lijn als op de Nordschleife is deze auto bijna onverslaanbaar. Een goede ACR pik je op voor flink minder dan dat de originele non-ACR kostte (de ACR is nooit leverbaar geweest in ons koude kikkerlandje). Maar als je Ferrari’s, Lamborghini’s en Porsches wil vernederen: dit is de auto.

Bentley Continental Supersports

Nieuwprijs in 2010: € 350.000

Prijs in 2017: € 120.000 (17.000 km, 2011)

Eigenlijk is het te bizar dat dit in basis gewoon een Volkswagen Phaeton is. De Supersport-editie van de Continental GT is de ultieme variant. De motor werd voor de gelegenheid gekieteld naar 630 pk. De auto werd lichter gemaakt door vluchtig gebruik van koolstofvezel, aluminium en titanium. Desalniettemin weegt de auto belachelijk veel. Voor de laatste paar kilo’s werd de achterbank verwijderd, alhoewel veel eigenaren ervoor kozen om deze toch te monteren. Wel zo praktisch.

Audi R8 GT

Nieuwprijs in 2011: 258.000

Prijs in 2017: 130.000 (2012, 7.000 km)

De eerste Audi R8 was in het begin alleen leverbaar met een 4.2 liter V8. Dankzij de sublieme handling begon de vraag om meer vermogen al gauw te groeien. Deze vraag werd gepareerd met de R8 5.2 FSI, een heuse tiencilinder. Ineens was iedereen wakker: dit was gewoon een Gallardo met Audi koets erover. Busted. Maar toen de R8 de V10 kreeg (520 pk sterk), was de Gallardo al voorzien van 560 pk. Om dit recht te zetten en ordinair geld te verdienen kwam Audi met de R8 GT. Deze uitvoering had de volle 560 pk. Om de prestaties naar een nog hoger plan te tillen werd er geschaafd aan de kilogrammen. Het resultaat mocht er zijn. Veel zijn er niet van gebouwd. Van zowel de Coupé als de Spyder werden er 333 exemplaren vervaardigd. Een heuse special Edition. Zal het goed doen qua investering. Mwah. Dat lijkt mee te vallen, want voor de helft van de nieuwprijs heb je een R8 GT toegevoegd aan je collectie.

McLaren MP4-12C

Nieuwprijs: € 260.000

Prijs in 2017: 130.000 (13.000 km, 2013)

Eigenlijk is het te bizar voor woorden. Tegenwoordig heeft McLaren een veelomvattend gamma aan modellen qua straatauto’s. Maar voor de MP4-12C was het slechts de McLaren F1. Een auto die meerdere malen duurder is dan zijn nieuwprijs. De MP4-12C was de tegenstrever van de mid-engined V8 modellen van Ferrari. Op elke meetbare manier was de McLaren beter. Klanten liepen weg met de auto. De 12C was uitermate dociel, comfortabel en capabel om elke dag mee te rijden. Een top-investering is het tot nu toe nog niet, want (wederom) voor de helft van de nieuwprijs heb je een van de beste supercars ooit gebouwd.

Lamborghini Gallardo Superleggera

Nieuwprijs 2007: € 273.000

Prijs 2017: 130.00 (18.000 km, 2008)

Je kan ervan zeggen wat je wil, maar de Gallardo was voor Lamborghini uitermate belangrijk. Dankzij deze auto wist het merk uit Sant’Agata dan eindelijk zwarte cijfers te schrijven. Om aan te tonen dat Lamborghini het nog steeds niet was verleerd om een uitzinnige variant te bouwen, lanceerde het de Gallardo Superleggera. Het recept was supersimpel. Meer vermogen, minder gewicht en een bijna open uitlaat. Laten we eerlijk zijn: er zijn weinig auto’s die beter klinken dan deze junior-Lamborghini. Nieuw waren ze peperduur, iedereen wist dat dit een exemplaar was om in de gaten houden. Maar dat gebeurde niet. Er zouden meer varianten komen, waaronder een LP560 Superleggera en een Performante. Maar deze eerste generatie is het puurst.

Ferrari 458 Spider

Nieuwprijs in 2014: 300.000

Prijs 2017: 145.000 (2014, 5.000 km)

De Ferrari 458 is opgevolgd door de Ferrari 488 GTB. In alles is deze auto beter. Met name de prestaties staan op een nog veel hoger peil. En prestaties zijn belangrijk voor een Ferrari. Maar de 458 Spider kan onmogelijk ‘sloom’ worden genoemd. Daarbij biedt de motor een groot voordeel: er is geen turbo of ander blaasinstrument te bekennen. Dus het geluid dat deze flat-plane crank V8 biedt is episch. Zeker in Spider-vorm kun je hiervan het beste genieten. Je zou kunnen denken dat deze exemplaren peperduur zijn geworden in de tussentijd. Nope. Ze zitten nu op de helft van de nieuwprijs. Waarschijnlijk het laagste punt.

Porsche 911 GT2 (997.1)

Nieuwprijs 2008: € 270.000

Prijs 2017: € 200.000

Nog niet zo heel lang geleden behandelden we ‘betaalbare’ Porsches met ongeveer 450 pk. Daar zat ook de 996 GT2 bij. Die kon je voor iets meer dan een ton op de kop tikken. We zijn nu een jaar verder en we kunnen concluderen dat rijke investeerders Autoblog lezen. Er staan er minder van te koop en de prijzen zijn in een paar maanden verdubbeld. Inderdaad. Je moet 2 ton meenemen voor een 996. Dat is hetzelfde bedrag dat je nu (nog) betaald voor zijn opvolger, de 997 GT2. Misschien wel de meest geslaagde 911 ooit gebouwd. Na deze 997.1 is de GT2 alleen leverbaar geweest als ‘RS’, dus met gekke stickers, vleugels en splitters. De cleane looks van dit model heeft ie niet. Daarom nu kopen. Over een half jaar zijn ze 3 ton. Kan niet missen.

Mercedes-Benz SLR McLaren (C199)

Nieuwprijs 2004: € 614.000

Prijs 2017: € 300.000 (1.500 km, 2007)

De samenwerking tussen McLaren en Mercedes was op het circuit een uitermate succesvolle. Met Mika Häkkinen achter het stuur werd tweemaal de rijderstitel in de wacht gesleept. De merken uit Stuttgart (Mercedes-Benz), Affalterbach (AMG) en Woking (McLaren) creëerden de SLR. De auto was een concurrent van de Ferrari Enzo en Porsche Carrera GT. In tegenstelling tot die twee is de SLR verrassend goedkoop. Voor de helft van de nieuwprijs vind je een exemplaar met nauwelijks kilometers op de klok. Natuurlijk was het niet zo’n dramatische en exclusieve auto als zijn Duitse en Italiaanse tegenstrevers. Het was een stijlvolle GT tot extreme prestaties in staat was. De SLR kon zich in rechte lijn meer dan staande houden met de Carrera GT en Ferrari. Gaat deze auto nog in waarde stijgen? Dat is een beetje afhankelijk hoeveel je ermee gaat rijden. Tot zo’n 20.000 km zit je redelijk safe.

Bugatti Veyron 16.4

Nieuwprijs in 2006: 1.400.000 (voor belastingen!)

Prijs in 2017: 1.000.000

Maar niemand wilde toch een Veyron? Niet helemaal waar. De originele Veyron was voor velen een stap te ver. Bizarre specs, maar de prijs was er ook naar. En hoe zeldzaam was de auto nu? 300 stuks? Dat is geen zeldzaamheid, dat is een productiemodel. De latere Grand Sport- en Vitessemodellen bleken veel geliefder. Vroeger was je al gauw een kleine twee miljoen armer. De eerste exemplaren zijn nog altijd bijzonder prijzig: 1 miljoen moet je minimaal meenemen. Maar relatief gezien valt het mee.