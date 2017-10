Bizar: Toyota heeft dit ontwerp goedgekeurd

Over smaak valt niet te twisten en toch kunnen we ons niet echt voorstellen dat iemand hier hebberig van wordt.

Banzai! Op de aankomende Tokyo Motor Show die later deze maand van start gaat presenteert Toyota hun nieuwe Tj Cruiser Concept, niet te verwarren met de FJ Cruiser. Volgens de Japanners combineert dit apparaat het stoere design van een SUV met de bruikbaarheid van een bestelbus. Da’s ook een manier om het dubieuze design te omschrijven! Eerder dit jaar presenteerde het merk trouwens al de FT-4X Concept, ook al zo’n “bijzondere” auto.

Goed om te weten: de “T” in de naam staat voor Toolbox en de “j” staat voor joy. Daarmee wil Toyota aangeven dat de Tj een praktische plezierauto is waarmee je overal kunt komen. Zo kunnen de passagiersstoelen compleet plat worden gelegd waardoor meer ruimte overblijft voor spulletjes. Het persbericht meldt trots dat achterin de Tj Cruiser makkelijk een 3 meter lange surfplank of een paar fietsen passen.

Onder de kap ligt een 2.0 liter blok dat wordt geholpen door een hybride systeem. Details hierover zijn nog niet bekendgemaakt. Wil wil Toyota kwijt dat de Tj in eerste instantie FWD krijgt en later ook met AWD zal komen.