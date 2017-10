FP1 Japan: Vettel is uit op revanche!

Na Spa-Francorchamps durven we Suzuka toch wel één van de mooiste banen op de kalender te noemen. Hoe verging het de mannen op het door de Nederlander Hans Hugenholtz ontworpen circuit?

Carlos Sainz heeft in elk geval weleens betere dagen gehad. De Spanjaard start al achteraan wegens de gevreesde grid penalties, er werden immers teveel motorcomponenten van zijn Toro Rosso verwisseld. Sainz boorde zijn auto vlak na de hairpin in de bandenstapels met een rode vlag tot gevolg.

Nadat de sessie werd hervat zette Sebastian Vettel op supersofts al vrij rap een tijd neer van 1:29,166 en die werd niet meer door de rest van het veld verbeterd. Hamilton bleef lange tijd op softs rondrijden en kwam daarmee aardig in de buurt van Vettel, maar uiteindelijk lukte het de Brit niet om op supersofts de tijd van de Ferrari te toppen. Hij eindigde de sessie op P2.

Daniel Ricciardo zat er lekker bij. De Ozzie pakte P3 met 0,375 seconde achterstand op Vettel. Kimi “Bwoah” Raikkonen parkeerde zijn Ferrari op P4. Grote vraag: waar stond Max dan? Verstappen had de pace niet bepaald te pakken in FP1 op een achterstand van ruim 1,5 seconde pakte hij P6, een halve tel achter Valtteri Bottas.

Verstappen en Bottas verlieten allebei kort het asfalt. Bottas was in de eerste bocht het bokje, Verstappen vergaloppeerde zich in Spoon, een snelle dubbele linker aan de achterzijde van het circuit. Dan nog even de rookie watch: Pierre Gasly reed met halo en al naar P18, op drie tienden van teamgenoot Sainz.

1 Sebastian Vettel Ferrari 1m29.166s –

2 Lewis Hamilton Mercedes 1m29.377s 0.211s

3 Daniel Ricciardo Red Bull/Renault 1m29.541s 0.375s

4 Kimi Raikkonen Ferrari 1m29.638s 0.472s

5 Valtteri Bottas Mercedes 1m30.151s 0.985s

6 Max Verstappen Red Bull/Renault 1m30.762s 1.596s

7 Esteban Ocon Force India/Mercedes 1m30.899s 1.733s

8 Nico Hulkenberg Renault 1m30.974s 1.808s

9 Romain Grosjean Haas/Ferrari 1m31.032s 1.866s

10 Stoffel Vandoorne McLaren/Honda 1m31.202s 2.036s

11 Kevin Magnussen Haas/Ferrari 1m31.216s 2.050s

12 Fernando Alonso McLaren/Honda 1m31.235s 2.069s

13 Sergio Perez Force India/Mercedes 1m31.530s 2.364s

14 Lance Stroll Williams/Mercedes 1m31.602s 2.436s

15 Jolyon Palmer Renault 1m31.757s 2.591s

16 Felipe Massa Williams/Mercedes 1m31.912s 2.746s

17 Carlos Sainz Toro Rosso/Renault 1m32.252s 3.086s

18 Pierre Gasly Toro Rosso/Renault 1m32.501s 3.335s

19 Pascal Wehrlein Sauber/Ferrari 1m32.897s 3.731s

20 Marcus Ericsson Sauber/Ferrari 1m33.397s 4.231s