Deze nieuwe Tesla-velgen zijn gegarandeerd onverwoestbaar

Aldus de fabrikant.

Het kan de beste overkomen: een stoeprandje meepakken bij het inparkeren. Je velg blijft toch een van de meest kwetsbare onderdelen van je auto. Gelukkig is er nu een oplossing: de onverwoestbare velg!

De velgen in kwestie zijn bedoeld voor Tesla’s, maar ze komen niet van Tesla zelf. De velgen zijn ontwikkeld door de bekende Tesla-tuner Unplugged Performance. Ze claimen dat hun velg de “eerste onverwoestbare velg ter wereld” is.

Grappig genoeg is deze velg in de eerste plaats ontwikkeld voor de Robotaxi. Unplugged Performance heeft dus weinig vertrouwen in de parkeerskills van de Robotaxi’s. De velgen zijn echter ook beschikbaar voor de gewone Model Y en Model 3.

De truc is eigenlijk heel simpel: Unplugged Performance heeft een aluminium strip geplaatst langs de rand van de velg. Mocht je onverhoopt een stoeprandje raken, dan kan deze eenvoudig en goedkoop vervangen worden.

Dat maakt een velg nog niet onverwoestbaar, maar ook de velg zelf is zeer robuust. Het zijn gesmede velgen die volgens Unplugged de zwaarste omstandigheden aankunnen. Perfect voor het Belgische wegdek dus. Unplugged Performance daagt klanten zelfs uit: probeer de velg maar te breken. Mocht de velg breken, dan krijg je gratis een nieuwe.

Wat kosten deze velgen dan? De 19 inch velgen zijn in de webshop te bestellen voor 2.795 dollar, omgerekend 2.410 euro. Dat valt best mee voor gesmede velgen, en al helemaal voor onverwoestbare velgen.