Skoda plaagt met deze strakke crossover

Net als je denkt dat Skoda eindelijk een strakke crossover gaat bouwen, komen ze met slecht nieuws.





De Skoda Kamiq, Karoq en Kodiaq zijn nu niet bepaalde auto’s waar je kippenvel van krijgt als je ernaar kijkt. De Kodiaq RS is eigenlijk het enige van het trio dat een poging daartoe doet. Wat dat betreft oogt deze Skoda Vision In een stuk dikker. Helaas steekt het merk zijn tong uit, want wij krijgen deze auto helemaal niet.

De nieuwe Skoda Vision In is een SUV van 4,26 meter en gemaakt voor de markt in India. De productie start dit jaar en Skoda heeft geen ambitie om het model hier in Europa op de markt te gaan brengen.

De schetsen geven een voorproefje hoe de Vision In eruit komt te zien. Een daadwerkelijke onthulling laat nog even op zich wachten. Skoda presenteert de SUV over een maandje op de Auto Expo in New Delhi.

Het is altijd afwachten hoe het productiemodel er uiteindelijk uit gaat zien, maar dit studiemodel is alvast een smakelijk voorproefje. De SUV valt onder het INDIA 2.0 project. De Volkswagen Groep wil met dit project enkele modellen exclusief op de Indiase markt lanceren. De Skoda Vision In is het eerste model van dit nieuwe project. De Skoda & Volkswagen-modellen staan die India gelanceerd gaan worden komen op het MQB A0 IN platform te staan.