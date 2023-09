Bizzarrini Giotto is supercar met atmosferische V12

De Bizzarrini Giotto is een tijdmachine van deze tijd.

Vroeger was alles veel beter. Toen was seks nog vies, gras nog groen en hoefden we ’s nachts er niet uit voor een plasje. Ook had je de tofste supercars. Soms was gewoon een designhuis dat een dikke V12 lepelde in een eigen ontworpen supersportwagen. Helemaal geweldig.

Nu is het gras altijd groener aan de overzijde, want vroeger waren er ook wel misperen. En tegenwoordig zijn er eigenlijk alsnog best veel toffe boutique supercarbouwers die enkele kunstwerken per jaar bouwen. Denk aan Koenigsegg, Pagani, Gordon Murray, Pininfarina en ga zo maar door.

Originele designers

Bizzarrini hoort ook in dat lijstje thuis. Dat merk is in de tussentijd (sinds 2020) eigendom van de Pegasus Brands group. Hun idee was om Bizzarrini weer tot leven te wekken (er is sinds 1969 geen auto meer gebouwd, op wat concept cars na). Het was wel de bedoeling om het merk Bizzarrini en de man Gioto Bizzarrini te eren. Dus geen generieke Chinese auto’s met een roemruchte MG-badge. Of zo.

Collega @machielvdd had de eerste info met jullie gedeeld, voor nu hebben we de daadwerkelijk auto: de Bizzarrin Giotto, die net als de Enzo Ferrari vernoemd is naar de oprichter. Leuk detail is dat de Giotto getekend is door niemand minder dan Giorgetto Giugiaro.

Nu moeten we er wel bij zeggen dat de Italiaanse grootmeester (inmiddels 85 jaar oud) hulp kreeg van zijn zoon. Giugiaro was destijds de designer van de 5300 GT. Nu zal de oplettende lezer zeggen: NEE! Die auto is door Bertone ontworpen en dat klopt óók: Giugiaro werkte toen voor Bertone.

Motor Bizzarrini Giotto

De motor is een pareltje, zoals we in de titel verklappen. Het gaat om een 6.6 liter V12. Sterker nog, de motor meet precies 6.626 cc en dat is toevallig, want Giotto Bizzarini is geboren op 6 juni 1926, true story. Ondanks dat Bizzarrini twaalfcilinders heeft ontworpen (de Lamborghini Murciélago maakte zelfs gebruik van die motor), is deze motor afkomstig van Cosworth. De motor voldoet gewoon aan alle uitstootnormen, dus waarom wij een turbootje op een 2.0 vierpitter in een dikke limo moeten hebben: geen idee.

Qua specificaties is er verder nog niet veel bekend, behalve dan dat de transmissie een achttraps bak met dubbele koppeling is. Het is de bedoeling dat de eerste exemplaren in 2024 op de weg zullen verschijnen.