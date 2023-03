Black Arrow is nog dikker dan Black Badge

Een Rolls-Royce Black Arrow is de dikste Black Badge van de Wraith, maar dat is logisch, toch?

Een einde van een tijdperk komt er aan. Dat alle huis,- tuin en keukenauto’s hun driecilinder bromtol vervangen voor een elektromotor: dikke prima. In 9 van de 10 gevallen gaat de auto er toch wel op vooruit. Een Skoda Enyaq iV is fijner dan een Soda Kodiaq, om een zijstraat te noemen.

Maar we gaan nu ook afscheid nemen van de toffe verbrandingsmotoren. Bij Bentley is dit namelijk het laatste jaar van de W12, en bij Rolls-Royce gaan enkele V12-modellen eruit. In dit geval de Rolls Royce Wraith. Nu dacht je ook dat ‘ie al uit productie was wellicht, maar niets is minder waar.

Er worden nu namelijk nog een paar speciaaltjes gemaakt die de Britten een bijzondere naam hebben gegeven: (adem in) Rolls-Royce Black Badge Wraith Black Arrow (adem uit).

12 exemplaren

Het zijn de laatste 12 exemplaren van de Wraith die gebouwd gaan worden. Daarna is het over en uit voor de grote coupé. Rolls-Royce introduceert het zogenaamde ‘Gradient Paint’, dat ongetwijfeld een hit gaat worden onder de luxemerken. De uitvoering is geïnspireerd op de Thunderbolt.

Dat was geen Rolls-Royce, maar een auto specifiek voor snelheidsrecords gebouwd. Die maakte namelijk gebruik van twee Rolls-Royce V12 motoren en haalde een snelheid van 369,70 mijlen per uur, omgerekend is dat 594,97 km/u. Dat gaat deze auto uiteraard niet halen.

De auto is naast de grijze lakken voorzien van speciaal gegraveerd houtinleg, zwart-geel lederen bekleding en nog een hele hoop details. Het doet ons denken aan de Landspeed Collection van de Wraith (en de Dawn). Uiteraard zullen we alle platen even in de gallery zetten.

Specificaties Rolls-Royce Wraith Black Arrow

Ondanks dat we afscheid nemen van de V12, krijgen we in het zeer uitgebreide persbericht niet te lezen wat de motor levert en wat de prestaties zijn.

Vroeger was dat altijd ‘voldoende’, tegenwoordig hebben we het internet. De 6.6 V12 (N74B60 voor intimi) is goed voor 632 pk (bij 5.600 toeren) en 870 Nm bij 1.700 toeren. Daarmee kun je in 4,5 seconden naar de 100 km/u sprinten en een top halen van 250 km/u.

Zoals gezegd gaan er 12 gebouwd exemplaren van de Rolls-Royce Wraith Black Arrow gebouwd worden. Alle 12 zijn ze al verkocht aan ongetwijfeld puissant rijke mensen. De opvolger van de Wraith staat al in de stijgers: dat is de 2.950 kilogram wegende Rolls-Royce Spectre, een elektrische grote coupé.

De twaalfcilinder zal nog wel een tijdje geleverd worden, overigens. De motor is beschikbaar in de Ghost en Cullinan.

