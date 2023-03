Van Eerd kreeg miljoenen van nootjesfabrikant (en andere leveranciers)

Van Eerd kreeg miljoenen voor zijn raceteam, zodat er op het circuit ook een fuif is.

Je bent nooit rijk genoeg om je eigen race te betalen. Aldus een wijs gezegde van een dolenthousiaste hoofdredacteur in het linkeroor van ondergetekende.

Zoals jullie weten ligt Frits van Eerd van Jumbo (hallo Jumbo!) nogal onder vuur. Vandaag werden de bedragen bekend gemaakt die zijn ontvangen vanuit de leveranciers van Jumbo voor het raceteam van Van Eerd. Dat meldt het Financieel Dagblad.

Van Eerd kreeg miljoenen

Het gaat om een bedrag van 3,8 miljoen euro. Dat betaalden de leveranciers van Jumbo aan het raceteam. Dat was eerst nog niet bekend. De bedragen van de voorgaande jaren waren ‘soortgelijk’, aldus een woordvoerder van Jumbo (hallo Jumbo!). Ook Jumbo betaalde aan het raceteam: maar liefst 500.000 euro.

Andersom was er ook een transactie. Vanuit het raceteam werd bijna 4 ton (395.000 euro) overgemaakt als ‘administratieve diensten rond de sponsoring’. Right… Dat zijn. behoorlijke kosten voor vrij eenvoudige diensten.

Volgens experts van het FD is de sponsoring van Van Eerd en de Leveranciers ‘niet fraai’. Het wordt nog erger, want ze vinden dat deze zaak zich ‘op juridisch glad ijs’ bevindt.

Nootjes

Van Eerd is overigens niet meer de topman van het bedrijf. Frits heeft een stapje terug gedaan en de leiding gegeven aan Ton van Veen. Hij was voorheen de CFO van Jumbo (hallo Jumbo!).

Het zou gaan om betalingen van diverse leveranciers als bakkerijen en groenten en fruit leveranciers. Ook heeft een nootjesfabrikant veel geld overgemaakt. Om welke fabrikant dat gaat is niet bekend, maar wellicht zijn ze benieuwd waar er een fuif is. Wat de onderhandse afspraken zijn geweest voor deze betalingen is nog even gissen. Een paar ton meer voor het raceteam kan je dan zo een paar meter opleveren in de schappen. Of toch niet.

Via: FD.nl