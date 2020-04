Duitse vakbonden: Auto kopen gezonder dan boodschappen

Drie Duitse vakbonden vragen Merkel de dealers zo snel mogelijk open te laten gaan, zodat de autoverkoop weer verder kan.

Hoe onverenigd Europa soms kan zijn, wordt weer duidelijk uit de verschillende lockdowns die de landen hanteren. In Nederland kunnen we bijvoorbeeld nog heggenscharen en nieuwe auto’s kopen. In Duitsland is dat een stuk anders. Daar mogen mensen sinds medio maart geen nieuwe auto’s meer kopen. Dat betekent dat dealers en autoverkopers nu met voorraad zitten, die ze niet kwijt kunnen. En dus ook geen nieuwe voorraad meer aan kunnen kopen.

Volgens de drie Duitse auto-vakbonden VDA, VDIK en ZDK en IG Metall zorgt dit voor een ‘steeds dreigender wordende situatie’ voor autofabrikanten, leveranciers en handel. De Duitse binnenlandse auto-industrie ligt dus zo goed als plat. Als die niet snel weer opstart, loopt ‘een groot aantal bedrijven’ risico. Een deel van de 1,3 miljoen werknemers ook. Daarom willen de Duitse vakbonden dat Merkel zo snel mogelijk de autoverkoop weer toestaat. Mits dat medisch gezien verantwoord is, natuurlijk.

De Duitse showrooms zijn uiteraard dicht uit angst voor verspreiding van het coronavirus. Daar hebben de vier organisaties echter ook een reactie op bedacht. De showrooms zijn qua oppervlakte immers relatief groot, terwijl er vaak maar weinig klanten tegelijk binnen staan. Daardoor zou de minimale afstand van 1,5 tot 2 meter in een showroom goed te behalen moeten zijn. Het is zeker makkelijker haalbaar dan de supermarkt, bouwmarkt, dierenwinkel en bloemenwinkel, zo stellen de partijen.

Rijen voor de winkels, drukte bij de schappen, het doorgeven van winkelwagens, geld en producten… Allemaal zaken die volgens het viertal niet in de autoverkoop voorkomen. Maar die zaken kunnen wel de verspreiding van het coronavirus versnellen. Met andere woorden, een nieuwe auto kopen is gezonder dan het kopen van een blik soep. Woorden waar we allemaal achter kunnen staan, toch?