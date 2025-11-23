Koninklijke Marechaussee koopt dikke BMW’s voor 124.657,80 Euro per stuk

De Koninklijke Marechaussee trakteert haar medewerkers op een zwik nieuwe dikke BMW’s met zes-in-lijn.

Het is binnenkort weer tijd om bergen vuurwerk uit België te kopen. En wat je dan niet wil, is de Koninklijke Marechaussee (KMAR) in je achteruitkijkspiegel met een dikke BMW onder de bips. Toch is de kans dat dit gebeurt, opnieuw wat groter geworden. De militaire politie heeft namelijk 184 nieuwe dikke BMW tweewielers gekocht voor haar medewerkers. Met de deal is maximaal 41.635.704 Euro gemoeid, als men de optie ligt om er nog eens 150 motorfietsen bij te bestellen alsmede de deal voor onderhoud en ‘scholing’. Veel meer dus dan eerder gecommuniceerd. Per fiets is er dan een bedrag mee gemoeid van 124.657,80 Euro.

ROB kosten

Dat klinkt als ontiegelijk veel geld voor een motorfiets. En dat is het eigenlijk ook. Zo’n gerse BMW K1600 GT met romige zes-in-lijn kost de particulier namelijk 32.420 Euro, inclusief BTW en BPM. Die belasting hoeft de staat niet te betalen, doch men budgetteert de kosten inclusief de ombouw naar een KMAR special edition en bovendien de ROB-kosten (Reparatie, Onderhoud, Banden). Kennelijk heeft iemand berekend dat dit nog eens een tonnetje per fiets kost gedurende het KMAR-leven van de dikke motor…In totaal kan BMW Motorrad dus 41,6 miljoen vangen voor de superdeal. De eindbaas zal inmiddels ongetwijfeld het internet afstruinen voor een fraaie Z8.

Sowieso BMW

Enkele jaren geleden werd er door de politie een nieuwe aanbesteding geschreven voor voertuigen waarin stond dat de auto’s ‘wel een DSG-bak moesten hebben’. Zo wist men zeker dat men uitkwam bij VAG. Dit werd uiteindelijk als fraude betiteld. Toch was ook bij deze nieuwe aanbesteding snel duidelijk dat er sowieso BMW fietsen geregeld moesten worden. De Yamaha FJR1300 en Honda Pan-European ST1300 zijn weliswaar overwogen, maar voldeden volgens de KMAR niet aan de eisen.

Zo bleef over de BMW R1300 en de BMW K1600. Die eerste is zo’n 5.000 Euro goedkoper dan de tweede, doch heeft een tweepits boxermotor. De K1600 heeft die machtig mooie zes-in-lijn en daar is uiteindelijk toch voor geopteerd. Ondanks dat het onderhoud ietsje duurder is. Persoonlijk hadden we het wel gaaf gevonden als men voor de R18 was gegaan, maar wellicht is dat toch net niet helemaal de juiste vibe voor de militaire politie. De KMAR motormuizen worden wat dat betreft dus prettig behandeld door hun werkgever. Werk jij er ook al voor? Laat het weten, in de comments!