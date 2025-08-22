Blijf tot 2029 weg van de A2! Ik herhaal blijf tot 2029 weg van de A2!

Heel Nederland ligt overhoop. Zoals de oplettende lezer weet woon ik zelf in het buitenland, maar ik was begin augustus in Nederland en ben vooral bezig geweest met omrijden. Coentunnel dicht, A27 dicht, A58 dicht, A59 Hooipolder dicht etcetera etcera.

Nu weet ik wel dat het in de zomer de uitgelezen tijd is om werkzaamheden uit te voeren zonder dat alle forenzen nóg langer in de file staan dan de incidentele in het buitenland wonende Nederlander die ook eens twee weken van het Nederlandse wegennet komt proeven.

Wegwerkzaamheden A2

Helaas is het nog lang niet klaar met alle werkzaamheden. De verbreding van de A27 gaat nog heel lang duren en er moeten nog een heleboel bruggen en andere kunstwerken worden vervangen.

Zo zijn ook de wegwerkzaamheden op de A2 nog lang niet klaar. Deze keer niet de A2 ten noorden van Eindhoven, maar ten zuiden van Eindhoven. Te weten van Knooppunt Het Vonderen (bij Echt) tot Knooppunt Kerensheide (bij Geleen).

Kaart via Rijkswaterstaat

Verbreden rijksweg A2 vertraagd door vleermuis

Over dit traject van dik 18 kilometer moet de weg worden verbreed en dat zou al in 2027 klaar moeten zijn. Tenminste dat was de planning. Er is echter een beschermde ingekorven vleermuis aangetroffen. Door dit beestje is inmiddels zo’n twee jaar vertraging ingecalculeerd.

De gevleugelde vriend vliegt van boom naar boom over de snelweg. Probleem is alleen dat die bomen weg moeten in verband met de verbreding. Om de overvliegroutes niet te verstoren kan er alleen in de winters gewerkt worden, als het beest niet actief is. Tijdens de overige maanden blijven de aangepaste wegsituaties gelden, ondanks dat het werk stil kan komen te liggen.

De eerste wegwerkzaamheden op de A2 zijn inmiddels gestart, maar het traject is dus pas in 2029 helemaal klaar. Tot die tijd zal er over het stuk maximaal 90 kilometer per uur gereden mogen worden. Alle matrixborden en camera’s zijn weggehaald voor de werkzaamheden en daarom is een gereduceerde maximumsnelheid in verband met de veiligheid noodzakelijk.

Zeven weekeindes dicht

Tijdens de werkzaamheden op de A2 zal dit stuk snelweg ook enkele malen volledig dicht zijn. Zeven weekeindes om precies te zijn. Op zich te overzien over vier jaar genomen, maar je kan er maar net langs moeten. Het eerste weekeinde om de A2 te mijden is van 14 tot en met 17 november 2025.

Ook in het najaar van 2026 gaat de weg nog een keer dicht, in 2027 en 2028 zijn er nog twee weekeindes aan de beurt en dan nog een keertje in 2029. Maar daarna kun je dan vleermuisvrij vlot doorrijden over drie volwaardige rijstroken!

Via L1nieuws