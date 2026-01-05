Blijf thuis als je in deze provincies woont!

En blijf vooral weg uit Utrecht.

Klimaatverandering of niet, we hebben gewoon een winter te pakken met ouderwetse sneeuw. Ook vandaag is het weer raak op de wegen. Rijkwaterstaat waarschuwde gisteren al voor winterse neerslag tijdens de ochtendspits en dat bleek niet voor niks.

KNMI gaf in eerste instantie code oranje af voor Noord- en Zuid-Holland, inmiddels is dat uitgebreid naar zeven provincies. Ook in Utrecht, Flevoland, Friesland, Groningen en Drenthe is nu code oranje van kracht. Dit geldt nog de hele ochtend. Ook in de rest van het land moet je op je hoede zijn, want daar is code geel afgegeven.

De ANWB meldt op X dat er vooral in Zuid-Holland en Utrecht lange files staan, onder meer op de A2, A4, A15 en A20. Mocht je dus in de gelegenheid zijn om thuis te werken, dan kun je dat misschien maar beter doen. Rijkswaterstaat adviseert om sowieso in Utrecht niet de weg op te gaan.

Reizigers met de bus zijn niet veel beter af. Veel bussen zijn stilgezet, onder meer die van Qbuzz in Friesland en die van U-OV in Utrecht. Ook met de trein hoef je niet te verwachten dat je reis soepel verloopt, in verband met wisselstoringen. Kortom: chaos alom!

Overigens worden er tijdens de avondspits wederom winterse buien verwacht, dus dat belooft ook een drama te worden. Nog een reden om thuis te blijven, mocht je die luxe hebben.