BMW dist Mercedes: zescilinder hoort in M3

BMW M peinst er niet over om een viercilinder in de M3 te lepelen.

Ja, er is een volledig elektrische BMW M3 in de maak. Of dat ook echt een leuke auto gaat worden moet nog blijken. Feit is dat er ook een nieuwe generatie M3 in ontwikkeling is. En die krijgt gewoon een zes-in-lijn benzinemotor. Dus maak je geen zorgen.

BMW M3 en de zes-in-lijn

Sterker nog, het is een zeer bewuste keuze van BMW M om vast te houden aan de zes-in-lijn. Gelukkig, BMW gooit niet alle principes overboord als het gaat om merkwaarden. Die designs zijn af en toe toch een beetje schrikken, gelukkig blijft de basis wel goed. In elk geval als het gaat om de volgende generatie BMW M3.

Een kleinere viercilinder motor in de M3 gaat niet gebeuren. Dat zegt BMW M topman Frank van Meel in gesprek met het Australische Drive. De Nederlander zegt dat een viercilinder niet de performance kan vervangen die een krachtige drieliter motor wel geeft. Een dis in de richting van Mercedes-AMG, die het wel probeerde met een viercilinder C63. We weten allemaal hoe dat is afgelopen.

Het valt ook mooi op z’n plaats in vergelijking met eerder nieuws van BMW. Het merk wil vast blijven houden aan de achtcilinder en deze niet vervangen voor een zes-in-lijn. Kortom. de V8 blijft een V8. De zes-in-lijn moet zes-in-lijn blijven. Frank van Meel, een man naar ons autohart.

Hoewel de M-topman het circuit als voorbeeld noemt voor de kracht van zescilinders, is het natuurlijk de gehele rijervaring die het geeft. In vergelijking met een viercilinder voelen die twee extra cilinders veel machtiger. Het koppel en de duw in de rug. De rust tijdens het rijden, want met een grotere motor gaat alles makkelijker. Om nog maar te zwijgen over het geluid. Toch een belangrijk deel van de beleving aan boord van een auto.

Een andere reden is natuurlijk die C63. BMW is ook niet achterlijk. Waar menig autoliefhebber kwijlde van het idee van het hebben van een C63, is dat helemaal weg sinds de komst van de hybride aandrijflijn in de huidige generatie. BMW wil voorkomen dezelfde fout te maken, dus mag de zes-in-lijn in de M3 nog even blijven. Hoera.