Knappe Lancia Ypsilon is bijna daar… zo worden de eerste 1.906 stuks!

De wedergeboorte van het Italiaanse Lancia zal op Valentijnsdag 2024 zijn. We weten nu hoe de eerste 1.906 stuks eruit gaan zien.

We kunnen als autoliefhebbers natuurlijk allemaal niet wachten tot het zover is. Wanneer is de wedergeboorte van Lancia daar, wanneer kunnen we de nieuwe Lancia Ypsilon zien, die eindelijk dan ook weer buiten Italië te koop zal zijn?

Nou op Valentijnsdag is het in Milaan zover, de officiële onthulling van de spiksplinternieuwe Lancia Ypsilon Edizione Limitata Cassina. Helemaal elektrisch en met een rijbereik van 403 kilometer volgens de WLTP. Een tijdloos Italiaans ontwerp. Met, voor moederbedrijf Stellantis, een primeur, het SALA infotainment systeem (Sound Air Light Augmentation)

Limited Edition

Naar goed gebruik trap je de terugkeer van een icoon natuurlijk af met een Limited Edition. In samenwerking met het Italiaanse meubelhuis Cassina wordt ter gelegenheid van de 117e verjaardag van het merk Lancia de Ypsilon Edizione Limitata Cassina gepresenteerd.

In 1906 was de geboorte van het merk en precies 117 jaar later werd de eerste foto van de nieuwe Ypsilon gepubliceerd. Inmiddels is het 2024 en zijn we dus in het 118e jaar, maar dat mag de pret niet drukken.

Slechts 1.906 stuks

De Edizione Limitata komt er dus in 1.906 genummerde exemplaren. Vanaf 14 februari kun je, als je in Italië woont, jezelf geheel vrijblijvend inschrijven voor zo’n exclusief genummerd exemplaar. De gelimiteerde editie komt dus niet naar Nederland en is voorbehouden aan Italië. Wat overigens niet wil zeggen dat de Lancia Ypsilon niet als Cassini versie naar ons land komt, aldus de woordvoerder van Lancia in ons kikkerlandje.

In Italië is vandaag in ieder geval de campagne afgetrapt om iedereen warm te maken voor het kekke Lancia gebakje. Zie de video onderaan het artikel of bekijk ‘m op YouTube. Ondergetekende correspondent in Italië voor Autoblog zag hem hier al voorbij komen.

Wat zit er op de Lancia Ypsilon Cassina?

Leuk natuurlijk zo’n Limited Edition, maar wat krijg je ervoor? Nou van alles. Het meubelbedrijf en Lancia vinden elkaar in hun gedeelde waardes. Veel gevoel voor traditie, welzijn en uiteraard het milieu.

Volgens het merk zijn de exclusieve stilistische details het symbool van de samenwerking. Dat gaat van de kleur Sapphire Blue van de buitenkant tot het blauw van het interieur, van de fluwelen stoelen gekenmerkt door het “cannelloni”-motief tot de multifunctionele “tafel” in het midden van het dashboard met de handtekening van Cassina en de nummer van het exemplaar.

We zijn benieuwd naar alle specs natuurlijk, tot die tijd moeten we het doen met wat we toegeworpen krijgen. Voor het merk Lancia hopen we uiteraard op hernieuwd succes buiten de landsgrenzen van thuisland Italië, waar het halve land in de huidige Ypsilon rijdt die alleen nog daar te koop is. Al heel lang en heel succesvol.

Wij hebben gehoord in de wandelgangen dat er bij een stuk of vijf Nederlandse dealers een Lancia hoek ingericht gaat worden, dus het merk komt zeker weer in de picture! Ook bij ons! Vedremo!